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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۱۰

بيش از 13 هزار مسافربر شخصي امسال مجوز فعاليت گرفتند

بيش از 13 هزار مسافربر شخصي امسال مجوز فعاليت گرفتند

از ابتداي سال جاري تا كنون 733 دستگاه تاكسي فرسوده در طرح تعويض و جايگزيني تاكسي هاي فرسوده شهر تهران با593 دستگاه سمند و 140 دستگاه پژو GLI تعويض شده و 13 هزار و 871 مسافربر شخصي نيز با اخذ مجوز ، تحت پوشش تاكسيراني قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، حسين تيموري كرماني مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران با بيان اين مطلب افزود : تا كنون 15 هزار و 833 راننده تاكسي براي دريافت وام قرض الحسنه ثبت نام كرده اند كه براي  4084  نفر معرفي نامه صادر شده و 3959  نفر نيز معرفي نامه خود را دريافت كرده اند كه بر اساس آخرين آمار از اين تعداد تا كنون 3703  راننده تاكسي موفق به دريافت وام قرض الحسنه خود شده اند .

وي در خصوص آخرين وضعيت صدور پلاك موقت براي مسافربرهاي شخصي ، خاطرنشان كرد: در حال حاضر 20 هزار و 997 مسافربر شخصي براي دريافت پلاك موقت ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد 13 هزارو 871  نفر پلاك موقت خود را دريافت و تحت پوشش سازمان قرار گرفته اند و پرونده 2 هزار و 724 نفر ديگر نيز در دست اقدام است .

مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران با اشاره به آخرين وضعيت بيمه رانندگان تاكسي شهر تهران اظهارداشت : تا كنون 6129 راننده تاكسي مدارك بيمه خود را به سازمان تاكسيراني شهر تهران تحويل داده اند كه از اين تعداد 6073 نفر براي گرفتن دفترچه بيمه خود به شعبات بيمه معرفي شده اند .

 

کد مطلب 282355

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