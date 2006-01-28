" تاريخ شفاهي ادبيات كودك و نوجوان " به بازار كتاب مي آيد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، مهدي كاموس و حميد باباوند ، با هدف بررسي ادبيات كودك و نوجوان معاصر در محورهاي داستان ، شعر ، مطبوعات در حال گرد آوري روايات نويسندگان ، شاعران ، روزنامه نگاران و ناشران مشهور در حوزه ادبيات كودك و نوجوان هستند .
تاكنون روايات مصطفي رحماندوست و محمود حكيمي در 200 صفحه آماده چاپ هستند ، اما هنوز ناشري براي انتشار اين آثارانتخاب نشده است .
به گزارش مهر ، " تاريخ تحليلي ادبيات كودك و نوجوان معاصر " كتابي سه جلدي است كه مجموعه روايات مندرج در دوازده جلد تاريخ شفاهي را در بر دارد .
" تاريخ تحليلي ادبيات كودك و نوجوان معاصر " در 1500 صفحه به بازار كتاب عرضه خواهد شد .
" تاريخ شفاهي به روايت مصطفي رحماندوست " و " تاريخ شفاهي به روايت محمود حكيمي " تا پايان سال جاري منتشرمي شود .
نظر شما