  1. هنر
  2. سایر
۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۱۶

/ تازه هاي نشر /

" تاريخ شفاهي ادبيات كودك و نوجوان " به بازار كتاب مي آيد

" تاريخ شفاهي ادبيات معاصر كودك و نوجوان " به اهتمام مشترك مهدي كاموس و حميد باباوند ، با معرفي تاريخ شكل گيري و تكامل اين حوزه منتشر مي شود .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، مهدي كاموس و حميد باباوند ، با هدف بررسي ادبيات كودك و نوجوان معاصر در محورهاي داستان ، شعر ، مطبوعات در حال گرد آوري روايات نويسندگان ، شاعران ، روزنامه نگاران و ناشران مشهور در حوزه ادبيات كودك و نوجوان هستند .

تاكنون روايات مصطفي رحماندوست و محمود حكيمي در 200 صفحه آماده چاپ هستند ، اما هنوز ناشري براي انتشار اين آثارانتخاب نشده است .

به گزارش مهر ، " تاريخ تحليلي ادبيات كودك و نوجوان معاصر " كتابي سه جلدي است كه مجموعه روايات مندرج در دوازده جلد تاريخ شفاهي را در بر دارد .

" تاريخ تحليلي ادبيات كودك و نوجوان معاصر " در 1500 صفحه به بازار كتاب عرضه خواهد شد .

" تاريخ شفاهي به روايت مصطفي رحماندوست " و " تاريخ شفاهي به روايت محمود حكيمي " تا پايان سال جاري منتشرمي شود .

کد مطلب 282360

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه