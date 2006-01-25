نماينده جيرفت درباره گسترش بيماري سالك در شهرستان بم هشدار داد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علي زادسر در جمع خبرنگاران اظهار داشت : بنابر اطلاع به دست آمده از سومين شهرستان بم بيماري سالك در شهرستان بم در حال گسترش است و به گفته مقامات مسئول متاسفانه اين بيماري در بين مردم بم مقاوم نشده است.

وي با بيان اينكه تاكنون بيش از 15 درصد اهالي شهرستان بم خصوصا نوجوانان و كودكان به اين بيماري مبتلا شده اند، تصريح كرد: ظاهرا تاكنون حدود 12هزار مبتلا به اين بيماري تحت درمان قرار گرفته اند كه بيشتر آنها جوان و نوجوان و كودك هستند.

زادسر با بيان اينكه با توجه به شرايط فعلي و منطقه و رعايت نكردن بهداشت، اين بيماري رو به مقاومت است خاطرنشان كرد: اگر مسئولان در كمترين زمان ممكن اقدام لازم صورت ندهند اين بيماري تبديل به اپيدمي و يك بحران خواهد شد.

وي با بيان اينكه اين بيماري در اثر نيش پشه به افراد منتقل مي شود خاطرنشان كرد: خطر سرايت كردن اين بيماري به شهرستان هاي همجوار بم بسيار زياد است.

نماينده جيرفت و عنبرآباد در پايان با اشاره به نداشتن نماينده شهرستان بم گفت: من به عنوان نماينده همجوار اين شهرستان بر خود مي دانم كه آنجا مساله را به وزير بهداشت و درمان منعكس و پيگيري كنم تا هرچه سريعتر دستور درمان و پيشگيري از شيوع آن صادر و اجرا شود.