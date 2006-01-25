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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۱۷

نماينده جيرفت درباره گسترش بيماري سالك در شهرستان بم هشدار داد

نماينده جيرفت در مجلس شوراي اسلامي از گسترش بيماري سالك در بم خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علي زادسر در جمع خبرنگاران اظهار داشت : بنابر اطلاع به دست آمده از سومين شهرستان بم بيماري سالك در شهرستان بم در حال گسترش است و به گفته مقامات مسئول متاسفانه اين بيماري در بين مردم بم مقاوم نشده است.

وي با بيان اينكه تاكنون بيش از 15 درصد اهالي شهرستان بم خصوصا نوجوانان و كودكان به اين بيماري مبتلا شده اند، تصريح كرد: ظاهرا تاكنون حدود 12هزار مبتلا به اين بيماري تحت درمان قرار گرفته اند كه بيشتر آنها جوان و نوجوان و كودك هستند.

زادسر با بيان اينكه با توجه به شرايط فعلي و منطقه و رعايت نكردن بهداشت، اين بيماري رو به مقاومت است خاطرنشان كرد: اگر مسئولان در كمترين زمان ممكن اقدام لازم صورت ندهند اين بيماري تبديل به اپيدمي و يك بحران خواهد شد.

وي با بيان اينكه اين بيماري در اثر نيش پشه به افراد منتقل مي شود خاطرنشان كرد: خطر سرايت كردن اين بيماري به شهرستان هاي همجوار بم بسيار زياد است.

نماينده جيرفت و عنبرآباد در پايان با اشاره به نداشتن نماينده شهرستان بم گفت: من به عنوان نماينده همجوار اين شهرستان بر خود مي دانم كه آنجا مساله را به وزير بهداشت و درمان منعكس و پيگيري كنم تا هرچه سريعتر دستور درمان و پيشگيري از شيوع آن صادر و اجرا شود.

کد مطلب 282363

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