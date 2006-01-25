  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۰۴

سياست هاي واقع گرايانه در زمينه علم و فناوري بايد توسعه يابند

شركت كنندگان اجلاس سياستگذاري علم و فناوري براي توسعه پايدار منطقه آسياي مركزي و جنوب غربي در بيانيه پاياني خود توسعه سياست هاي واقع گرايانه و مبتني بر شواهد در زمينه علم و فناوري تاكيد كرده و از دولت هاي عضو خواستند ميان سرمايه گذاري در پژوهش علمي و توسعه كاربردي و صنعتي توازن برقرار كنند.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، در اين اجلاس سه روزه كه در تهران برگزار شد نمايندگان دولت ها، نهادهاي علمي و مجالس قانونگذاري از ايران، پاكستان، افغانستان، قرقيزستان و ازبكستان به همراه صاحب نظراني از چين و كره جنوبي و نمايندگان يونسكو، اسسكو يونيدو شركت كنندگان از مجالس كشورها خواستند كه در توسعه و اجراي سياست هاي مربوط به علم، فناوري و نوآوري ايفاي نقش كنند.

شركت كنندگان در اين بيانيه خواستار افزايش انتقال و اشاعه مسائل مربوط به علم، فناوري و نوآوري از طريق رسانه هاي جمعي شدند و آن را بخشي از سياست گذاري و اطلاع رساني عمومي و همچنين تجاري شدن انتقال تكنولوژي دانستند كه بايد مورد حمايت قرار گيرد.

بر اساس اين بيانيه سياستگذاران علم، فناوري و نوآوري بايد ارزش هاي فرهنگي و اخلاقي و تاثيرات آنها را بر كليه جنبه هاي زندگي اجتماعي در نظر بگيرند.

کد مطلب 282369

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها