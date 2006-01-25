سياست هاي واقع گرايانه در زمينه علم و فناوري بايد توسعه يابند

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، در اين اجلاس سه روزه كه در تهران برگزار شد نمايندگان دولت ها، نهادهاي علمي و مجالس قانونگذاري از ايران، پاكستان، افغانستان، قرقيزستان و ازبكستان به همراه صاحب نظراني از چين و كره جنوبي و نمايندگان يونسكو، اسسكو يونيدو شركت كنندگان از مجالس كشورها خواستند كه در توسعه و اجراي سياست هاي مربوط به علم، فناوري و نوآوري ايفاي نقش كنند.

شركت كنندگان در اين بيانيه خواستار افزايش انتقال و اشاعه مسائل مربوط به علم، فناوري و نوآوري از طريق رسانه هاي جمعي شدند و آن را بخشي از سياست گذاري و اطلاع رساني عمومي و همچنين تجاري شدن انتقال تكنولوژي دانستند كه بايد مورد حمايت قرار گيرد.

بر اساس اين بيانيه سياستگذاران علم، فناوري و نوآوري بايد ارزش هاي فرهنگي و اخلاقي و تاثيرات آنها را بر كليه جنبه هاي زندگي اجتماعي در نظر بگيرند.