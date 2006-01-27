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۷ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۰۸

مربي بدمينتون خراسان در گفت و گو با "مهر":

با تمام قدرت به ليگ دسته اول صعود خواهيم كرد // بدمينتون خراسان نيازمند مساعدت مسئولان است

با تمام قدرت به ليگ دسته اول صعود خواهيم كرد // بدمينتون خراسان نيازمند مساعدت مسئولان است

مربي بدمينتون خراسان 'گفت:با توجه به تمريناتي كه در 5 ماه اخير پشت سر گذاشته ايم آمادگي خوبي براي حضور در مسابقات دسته دوم بدمينتون به دست آورده ايم و مطمئن باشيد با تمام قدرت به ليگ دسته اول صعود خواهيم كرد .

حسين سلطاني مربي تيم بدمينتون خراسان كه اين روزها سخت مشغول آماده سازي تيمش براي حضور پرقدرت در رقابت هاي ليگ دسته دوم است در گفت وگو با خبرنگار"مهر" اظهار داشت : طي ماه هاي اخير با تمرينات اختصاصي كه پشت سرگذاشته ايم به حد مطلوبي از آمادگي دست يافته ايم و اين روزها تنها به مرور تكنيك بازيكنانمان در تمرينات اكتفا نموده ايم  .

وي افزود: با توجه به وسايل بدنسازي حرفه اي كه در سالن آمادگي جسماني هيات بدمينتون دراختيار داشته ايم آخرين متدهاي بدنسازي را براي بازيكنان خود اعمال نموده ايم و از اين حيث هيچ گونه دغدغه اي براي رقابت هاي فشرده و متمركز ليگ نداريم .

 سلطاني از حضور دوتيم از خراسان در رقابت هاي ليگ دسته دوم بدمينتون امسال خبر داد وگفت :با توجه به حضور با انگيزه تيم ها در اين رقابت ها ، تيم هاي "الف" و "ب" خود را در اين مسابقات شركت خواهيم داد به نحوي كه از بهترين نفراتمان در تيم "الف" و از بازيكنان ذخيره خود در تيم "ب" استفاده خواهيم كرد .

 وي از حضور يك بازيكن غير بومي در تيم اعزامي خبر داد و گفت : سعي كرده ايم تا خاطره تلخ سال گذشته در صعود به ليگ يك تكرار نشود و به همين خاطر يك بازيكن غير بومي را به جمع بازيكنان خود افزوده ايم .

 مربي بدمينتون خراسان در خاتمه يادآور شد : با توجه به موقعيت حساس بدمينتون درخراسان مسئولان ورزش استان بايد بيشتر به مشكلات آن پرداخته و حمايت خود را از آن بيشتر كنند .

کد مطلب 282374

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