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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۵۸

كاتوزيان خبر داد:

ارائه طرحي براي قانونمند شدن حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس از ارائه طرحي براي قانونمند شدن حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو در ايران خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده تهران در جمع خبرنگاران پارلماني اظهار داشت: اين طرح با 50 امضاء و قيد يك فوريت تقديم مجلس شده و تصويب آن تمام كساني را كه قصد دارند در بازار خودرو فعاليت كنند را موظف خواهد كرد كه در چارچوب قانوني عمل كنند.

وي تصريح كرد: گارانتي و ضمانت خودروهاي نو در ايران قانونمند نيست و در اين زمينه سليقه اي عمل مي شود. خودروسازان و يا فروشندگان آن هم بعضا به تعهدات خود پايبند نيستند.

كاتوزيان خاطر نشان كرد: موارد متعدد از نقص ها و عيوب مشاهده شده كه منجر به مرگ و صدمات مالي و جاني مصرف كنندگان خودرو شده است اما خودروسازان از كنار اين اتفاقات به سادگي عبور مي كنند.

نماينده تهران گفت: در صورت تصويب نهايي اين طرح نه فقط خودروسازان داخلي بلكه نمايندگي هاي خودروهاي خارجي مانند فولكس، تويوتا، بنز، فيات و رنو نيز بايد از قانون تبعيت و هنگام عرضه خودرو در چارچوب مقررات عمل كنند.

کد مطلب 282379

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