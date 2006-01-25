ارائه طرحي براي قانونمند شدن حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده تهران در جمع خبرنگاران پارلماني اظهار داشت: اين طرح با 50 امضاء و قيد يك فوريت تقديم مجلس شده و تصويب آن تمام كساني را كه قصد دارند در بازار خودرو فعاليت كنند را موظف خواهد كرد كه در چارچوب قانوني عمل كنند.

وي تصريح كرد: گارانتي و ضمانت خودروهاي نو در ايران قانونمند نيست و در اين زمينه سليقه اي عمل مي شود. خودروسازان و يا فروشندگان آن هم بعضا به تعهدات خود پايبند نيستند.

كاتوزيان خاطر نشان كرد: موارد متعدد از نقص ها و عيوب مشاهده شده كه منجر به مرگ و صدمات مالي و جاني مصرف كنندگان خودرو شده است اما خودروسازان از كنار اين اتفاقات به سادگي عبور مي كنند.

نماينده تهران گفت: در صورت تصويب نهايي اين طرح نه فقط خودروسازان داخلي بلكه نمايندگي هاي خودروهاي خارجي مانند فولكس، تويوتا، بنز، فيات و رنو نيز بايد از قانون تبعيت و هنگام عرضه خودرو در چارچوب مقررات عمل كنند.