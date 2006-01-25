  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۲۱

زمان و تعداد تيم هاي شركت كننده اعلام شد

مسابقات بين المللي دهه مبارك فجر در 20 رشته برگزار مي شود

مسابقات بين المللي دهه مبارك فجر در 20 رشته برگزار مي شود

ورزشكاران 20 رشته ورزشي در مسابقات بين المللي دهه مبارك فجر به مصاف هم مي روند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازروابط عمومي سازمان تربيت بدني در بيست و پنجمين دوره مسابقات بين المللي دهه مبارك فجر درچهارمين دوره مسابقات اسكي اسنوبورد 4 كشور و در مسابقات اسكي آلپاين 9 كشورحضوردارند. همچنين در بيست و سومين دوره مسابقات تنيس روي ميز كه در كيش برگزارخواهد شد 3 كشور و در مسابقات آليش تهران 30 كشور حضور پيدا كرده اند.

اين گزارش حاكي است مسابقات تيراندازي دهه مبارك فجر با حضور 32 كشور در جزيره زيباي كيش برگزار مي شود و در اولين دوره مسابقات شنا واتوپلو 4 كشور حضور خواهند داشت و در مسابقات بسكتبال نيز 4 تيم از 4 كشور به مصاف هم خواهند رفت . همچنين در سيزدهمين دوره مسابقات هندبال 8 كشور و مسابقات نابينايان و كم بينايان 5 كشور حضورخواهند داشت.

تيم شمشيربازي كشورمان دررشته اسلحه بايد با 26 كشوربه رقابت بپردازد و دررشته كاراته مسابقات با حضور 12 كشور برگزار مي شود. ازديگر رشته هاي شركت كننده دراين مسابقات مي توان از رشته هاي دووميداني ، واليبال نشسته ، ژيمناستيك ، كبدي ، اسكيت و كشتي نام برد.
مسابقات بين المللي دهه مبارك فجرهمه ساله در ايام مبارك پيروزي انقلاب بزرگ اسلامي با حضور تعداد كثيري از كشورهاي خارجي برگزار مي شود.

کد مطلب 282386

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها