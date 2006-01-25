مسابقات بين المللي دهه مبارك فجر در 20 رشته برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازروابط عمومي سازمان تربيت بدني در بيست و پنجمين دوره مسابقات بين المللي دهه مبارك فجر درچهارمين دوره مسابقات اسكي اسنوبورد 4 كشور و در مسابقات اسكي آلپاين 9 كشورحضوردارند. همچنين در بيست و سومين دوره مسابقات تنيس روي ميز كه در كيش برگزارخواهد شد 3 كشور و در مسابقات آليش تهران 30 كشور حضور پيدا كرده اند.

اين گزارش حاكي است مسابقات تيراندازي دهه مبارك فجر با حضور 32 كشور در جزيره زيباي كيش برگزار مي شود و در اولين دوره مسابقات شنا واتوپلو 4 كشور حضور خواهند داشت و در مسابقات بسكتبال نيز 4 تيم از 4 كشور به مصاف هم خواهند رفت . همچنين در سيزدهمين دوره مسابقات هندبال 8 كشور و مسابقات نابينايان و كم بينايان 5 كشور حضورخواهند داشت.

تيم شمشيربازي كشورمان دررشته اسلحه بايد با 26 كشوربه رقابت بپردازد و دررشته كاراته مسابقات با حضور 12 كشور برگزار مي شود. ازديگر رشته هاي شركت كننده دراين مسابقات مي توان از رشته هاي دووميداني ، واليبال نشسته ، ژيمناستيك ، كبدي ، اسكيت و كشتي نام برد.

مسابقات بين المللي دهه مبارك فجرهمه ساله در ايام مبارك پيروزي انقلاب بزرگ اسلامي با حضور تعداد كثيري از كشورهاي خارجي برگزار مي شود.

