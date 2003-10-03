هياتهاي بازرسي اعزام شده به سميرم تا كنون هيچ گزارشي ارائه نكرده اند

كرامت الله عمادي نماينده سميرم درگفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با بيان اينكه پس از پيگيري هاي مداوم و حمايت رييس مجلس ، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در جلسه هشتم مهر به طرح تحقيق و تفحص از حادثه‌ سميرم راي داد كه اين طرح براي تصويب نهايي در مجلس مطرح خواهد شد و درصورت تصويب، اعضاي كميته تحقيق وتفحص مشخص خواهند شد.

وي با اشاره به اعزام هيات هاي بازرسي از سوي رييس جمهور ، سازمان بازرسي كل كشور ، وزير كشور و رييس مجلس براي بررسي حادثه سميرم ، از اينكه اين هيات ها نتايج خود را به اطلاع وي نرسانده اند انتقاد كرد و گفت : تنها هيات بازرسي رييس جمهورازاينجانب به عنوان نماينده مردم اين شهر در جلسات خود براي پيگيري و مشورت درباره اين موضوع دعوت به عمل آورد و هيچ يك از گروههاي بازرسي ديگر، ازمن درباره حادثه سميرم حتي سئوال نكردند واز نتيجه اقدامات خود هيچ گزارشي منتشر نكردند و به اينجانب به عنوان نماينده اين شهر نيز اطلاعي داده نشد و من در مراجعه و سئوال مردم نمي دانم چه پاسخي بدهم.

وي با اشاره به تركيب هيات اعزامي رييس مجلس تصريح كرد، من پيش تر نيز اعلام كردم هيات اعزامي رييس مجلس به سميرم فاقد صلاحيت است و به انتخاب آقاي كروبي اعتراض دارم زيرا نمايندگان منتخب رييس مجلس از نمايندگان مجمع استان اصفهان هستند و بنده اسدلله كيان‌ ارثي ، عبدالرحمن تاج ‌الد ين، علي‌ محمد نمازي و امرالله محمدي نمايندگان استان اصفهان درمجلس شوراي اسلامي را فاقد صلاحيت بررسي اين موضوع مي دانم .

نماينده سميرم با تاكيد بر اينكه وي به عنوان نماينده سميرم به اتفاق فرماندار و اعضاي شوراي شهرسميرم و اكثريت اهالي دهستان وردشت با اين الحاق مخالفت كرديم ، گفت : عده اي از سوي استانداري اصفهان قصد بحران آفريني دارند و با همكاري نماينده شهرضا و دوستان مشاركتي خود در وزارت كشور توانستند الحاق دهستان وردشت سميرم را به دهاقان شهرضا تصويب كنند .

عمادي خاطرنشان كرد : سه ماه پيش ازاين حوادث اينجانب به محض اطلاع از موضوع در نامه هاي جداگانه به وزير كشور و وزير اطلاعات موضوع را مطرح ودرمورد شيطنتهاي برخي افراد معلوم الحال دراستانداري درخصوص اين موضوع و پيامدهاي آن هشدارداده بودم .

نماينده سميرم با اشاره به اينكه حدود يك ماه پيش از اين حوادث نيزاعضاي 25 شوراي روستا دردهستان وردشت نيزپس ازكسب اطلاع با امضاي طوماري مخالفت خود را با اين موضوع اعلام وبه وزارت كشورارسال كردند، افزود : اينجانب در ديدارهاي جداگانه با خانم احمدي مديركل تقسيمات كشوري و ميرلوحي معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور دراين باره گفتگو كردم و ازآنها خواستم الحاق وردشت به شهرضا را پس از نظرسنجي از مردم اين منطقه اجرا كنند و با اين اقدامات موجب بروزآشوب، ناامني و اعتراض مردم نشوند اما اينگونه نشد و بي تدبيري آقايان موجب بروز اين حادثه تاسف بارگرديد .

عمادي گفت : تاكيد مي كنم مسئوليت تمامي خسارات جاني و مالي حوادث سميرم برعهده وزارت كشور و استانداري اصفهان است.

نماينده سميرم با بيان اينكه هرچه سريعتر بايد عاملين ، آمرين و مباشرين حادثه و ناقضين قانون معرفي و مجازات شوند، از بي توجهي و سكوت قوه قضاييه در پيگيري اين پرونده انتقاد كرد و گفت : قوه قضاييه بايد تا مشخص شدن عاملان اصلي، اين موضوع را پيگيري كند .