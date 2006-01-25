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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۳۷

ستاد پيشگيري از مصرف دخانيات در آموزش و پرورش تشكيل مي شود

ستاد پيشگيري از مصرف دخانيات در مدارس با مشاركت آموزش و پرورش و جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات براي پيگشيري جدي و عملي از به دام افتادن جوانان و دانش آموزان در دام سيگار و اعتياد زير نظر وزير آموزش و پرورش تشكيل مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين طرح با هدف حفظ سلامت و بهداشت عمومي افراد و رسيدن به جامعه اي عاري از دخانيات، ارتقاي آگاهي دانش آموزان، مديران، معلمان و كاركنان مدارس نسبت به زيانهاي استعمال دخانيات پيشگيري از استعمال دخانيات در نوجوانان و جوانان كشور و به ويژه ارتقاي آگاهي پدران و مادران نسبت به مضرات استعمال دخانيات و مسائل مرتبط با آن سعي در فراهم آوردن جامعه اي سالم و عاري از دخانيات دارد.

بر پايه اين گزارش، آموزش برنامه هاي كنترل دخانيات، حمايت و كمك به افراد سيگاري براي ترك آنها از طريق روشهاي نوين درماني و غير دارويي و جلب مشاركت خانواده ها، مسئولان و معلمان در زمينه برنامه هاي كنترل دخانيات از راهكارهاي اين ستاد براي مبارزه با شيوع دخانيات در مدارس است.

کد مطلب 282397

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