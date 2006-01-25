تمديد مهلت شركت در مسابقه كاريكاتور جوان و تهاجم فرهنگي

به گزارش گروه فرهنگ و هنر به نقل از روابط عمومي حوزه هنري كرمانشاه، براي شركت در اين مسابقه كه در فراخوان آن اولويتهاي نمادها و مدگرايي، انواع، آثار و عواقب تهاجم فرهنگي و شيوههاي مقابله آمده، كاريكاتوريستهاي آماتور و حرفهاي دعوت شدهاند.
علاقمندان ميتوانند آثار خود را به نشاني كرمانشاه، ابتداي خيابان خيام، شماره43، حوزه هنري استان كرمانشاه، واحد كاريكاتور ارسال نمايند.
مهلت دومين مسابقه كاريكاتور حوزه هنري استان كرمانشاه با موضوع "جوان و تهاجم فرهنگي" از سوي واحد كاريكاتور حوزه هنري تا 25 بهمن تمديد شد.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر به نقل از روابط عمومي حوزه هنري كرمانشاه، براي شركت در اين مسابقه كه در فراخوان آن اولويتهاي نمادها و مدگرايي، انواع، آثار و عواقب تهاجم فرهنگي و شيوههاي مقابله آمده، كاريكاتوريستهاي آماتور و حرفهاي دعوت شدهاند.
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