تمديد مهلت شركت در مسابقه كاريكاتور جوان و تهاجم فرهنگي

به گزارش گروه فرهنگ و هنر به نقل از روابط عمومي حوزه هنري كرمانشاه، براي شركت در اين مسابقه كه در فراخوان آن اولويت‌هاي نمادها و مدگرايي، انواع، آثار و عواقب تهاجم فرهنگي و شيوه‌هاي مقابله آمده، كاريكاتوريست‌هاي آماتور و حرفه‌اي دعوت شده‌اند.



علاقمندان مي‌توانند آثار خود را به نشاني كرمانشاه، ابتداي خيابان خيام، شماره43، حوزه هنري استان كرمانشاه، واحد كاريكاتور ارسال نمايند.