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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۸:۳۸

تمديد مهلت شركت در مسابقه كاريكاتور جوان و تهاجم فرهنگي

مهلت دومين مسابقه كاريكاتور حوزه هنري استان كرمانشاه با موضوع "جوان و تهاجم فرهنگي" از سوي واحد كاريكاتور حوزه هنري تا 25 بهمن تمديد شد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر به نقل از روابط عمومي حوزه هنري كرمانشاه، براي شركت در اين مسابقه كه در فراخوان آن اولويت‌هاي نمادها و مدگرايي، انواع، آثار و عواقب تهاجم فرهنگي و شيوه‌هاي مقابله آمده، كاريكاتوريست‌هاي آماتور و حرفه‌اي دعوت شده‌اند.

علاقمندان مي‌توانند آثار خود را به نشاني كرمانشاه، ابتداي خيابان خيام، شماره43، حوزه هنري استان كرمانشاه، واحد كاريكاتور ارسال نمايند.

کد مطلب 282401

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