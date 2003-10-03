محمد احمد زاده سرمربي تيم برق شيراز در گفت و گو با خبرنگار " مهر " با بيان مطلب فوق افزود: همايون شاهرخي نماينده مربيان داخلي در اين مقطع بود و از اينكه وي به اين شكل از سمت سرمربيگري تيم ملي كنار رفت بايد تاسف خورد و فكر مي كنم بااين شرايط تا چهار ، پنج سال رنگ مربي ايراني را در تيم ملي نخواهيم ديد.

وي افزود: در عين حال من فكر مي كنم حضور برانكو در حال حاضر بهترين گزينه است و با توجه به شناختي كه او از فوتبال ما دارد مي تواند در عملكرد خود موفق باشد.

احمد زاده گفت : در اين ميان نبايد نسبت به نقش روزنامه هاي ورزشي بي تفاوت بود چون آنها بودند كه با فشار خود زمينه حضور برانكو را در فوتبال ما فراهم كردند ، اما در مجموع لازم است كه به نظر فدراسيون احترام گذاشت و از همه نظر به برانكو كمك كرد تا فوتبال ملي ما به نتيجه لازم دست پيدا كند.