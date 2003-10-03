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۱۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۵:۵۵

محمد احمد زاده سرمربي برق شيراز در گفت و گو با " مهر" :

تا چهار ، پنج سال رنگ مربي ايراني را در تيم ملي نخواهيم ديد

تا چهار ، پنج سال رنگ مربي ايراني را در تيم ملي نخواهيم ديد

از اينكه مربيان داخلي نتوانستند هدايت تيم ملي را در اختيار داشنه باشند متاسفم.

محمد احمد زاده سرمربي تيم برق شيراز در گفت و گو با خبرنگار " مهر " با بيان مطلب فوق افزود: همايون شاهرخي نماينده مربيان داخلي در اين مقطع بود و از اينكه وي به اين شكل از سمت سرمربيگري تيم ملي كنار رفت بايد تاسف خورد و فكر مي كنم بااين شرايط تا چهار ، پنج سال رنگ مربي ايراني را در تيم ملي نخواهيم ديد.

وي افزود: در عين حال من فكر مي كنم حضور برانكو در حال حاضر بهترين گزينه است و با توجه به شناختي كه او از فوتبال ما دارد مي تواند در عملكرد خود موفق باشد.

احمد زاده گفت : در اين ميان نبايد نسبت به نقش روزنامه هاي ورزشي بي تفاوت بود چون آنها بودند كه با فشار خود زمينه حضور برانكو را در فوتبال ما فراهم كردند ، اما در مجموع لازم است كه به نظر فدراسيون احترام گذاشت و از همه نظر به برانكو كمك كرد تا فوتبال ملي ما به نتيجه لازم دست پيدا كند. 

کد مطلب 28241

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