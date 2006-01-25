گروه تلنگر در خانه كاريكاتور ايران

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين نمايشگاه كه حاصل تلاش گروه تلنگر متشكل از عباس ناصري (سرپرست گروه)، نيما ملكي، داريوش مهردلان و معصومه مباركي است، شامل 45 اثر در ابعاد A4 و با تكنيك آزاد است.

به گزارش روابط عمومي خانه كاريكاتور ايران، شكل‌گيري گروه تلنگر كه از كاريكاتوريست‌هاي استان خراسان شمالي و شهرستان بجنورد هستند، از سال 1379 بوده و اين سومين نمايشگاه گروهي و اولين نمايشگاه خارج از استان آنهاست كه در خانه كاريكاتور ايران برپا شده است.

علاقمندان مي‌توانند جهت بازديد از اين نمايشگاه تا 10 بهمن ماه سال جاري از ساعت 9 الي 17 به نشاني خيابان شريعتي، تقاطع همت، خيابان گل نبي غربي، بعد از ميدان كتابي، شماره 60 مراجعه نمايند.