آرامش خانواده منشاء آرامش و امنيت اجتماع است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است: خانواده محور اجتماع و زن محور خانواده است. ريشه يابي انواع آسيب هاي اجتماعي نيز نشان داده است كه ارتباط غير قابل اغماضي بين شرايط حاكم بر محيط خانواده و بروز و عدم بروز اينگونه آسيب ها از سوي افراد جامعه وجود دارد و هيچ جامعه اي نمي تواند ادعاي سلامت بكند مگر اينكه از خانواده هاي سالم برخوردار باشد.

خانواده سالم مركز انتقال ارزش هاي فرهنگي جامعه به نسل هاي بعد و جايگاه تربيت انسان هايي است كه آينده ساز كشور خواهند بود. آرامش خانواده، منشاء آرامش و امنيت اجتماع و نابساماني آن، منشاء ناهنجاريهاي اجتماعي است.

روز ششم بهمن ماه سال جاري ، به مناسبت نزول سوره مباركه هل اتي كه شناسنامه والاترين خانواده خلقت است در تقويم ملي ايران به نام روز خانواده جاي گرفته و اين فرصت مغتنمي است كه خانواده را با نگاهي بنيادين مرور كنيم و به تحليل منطقي مسائل و مشكلات اين نظام هسته اي بپردازيم.

مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري اين روز بزرگ را به همه خانواده هاي ايراني تبريك عرض نموده و اميدوار است همه زنان و مردان اين سرزمين با الگو برداري از والاترين خانواده خلقت و با توجه به نقش اساسي خود در خانواده در جهت پايداري بيشتري اين بنيان اجتماعي كوشا باشند و در انتقال ارزش هاي فرهنگي و بينش صحيح نسبت به جايگاه خانواده در نظام اسلامي به فرزندان خود بكوشند.