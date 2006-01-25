به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر" به نقل از اداره كل روابط عمومي سيما، در مراسم پاياني ششمين دوره انتخاب روابط عمومي‌هاي برتر رسانه ملي، برترين‌هاي بخش‌هاي مختلف به اين شرح معرفي شدند:

بخش ارتباطات رسانه‌اي: روابط عمومي مركز خليج فارس رتبه اول، روابط عمومي مركز ايلام رتبه دوم و روابط عمومي مركز موسيقي و سرود رتبه سوم.

بخش ارتباطات مردمي: روابط عمومي مركز بوشهر رتبه اول، روابط عمومي مركز قم رتبه دوم و روابط عمومي شبكه راديويي معارف رتبه سوم.

بخش ارتباط مجامع و سازمان‌ها: روابط عمومي مركز خراسان رضوي رتبه اول، روابط عمومي شبكه چهارم سيما رتبه دوم و روابط عمومي شبكه فرهنگ صدا رتبه سوم.

بخش امور فرهنگي و تبليغات: روابط عمومي مركز فارس رتبه اول، روابط عمومي مركز اصفهان رتبه دوم و روابط عمومي مركز گيلان رتبه سوم.

بخش كار ويِژه: روابط عمومي مركز اردبيل رتبه اول، روابط عمومي مركز كرمان رتبه دوم و روابط عمومي در معاونت فني امور بهره‌برداري رتبه سوم.

بخش كليپ و نماهنگ: روابط عمومي مركز خوزستان رتبه اول، روابط عمومي مركز كردستان رتبه دوم و روابط عمومي مركز استان مركزي رتبه سوم.

بخش آموزش و پژوهش: روابط عمومي شبكه قرآن سيما رتبه اول، روابط عمومي اداره كل رفاه و امور اجتماعي رتبه دوم و روابط عمومي مركز كيش رتبه سوم.

تعامل با هفته‌نامه: روابط عمومي مركز سيستان و بلوچستان رتبه اول، روابط عمومي مركز مازندران رتبه دوم و روابط عمومي شبكه جوان صدا رتبه سوم.