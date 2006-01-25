كتاب " گزيده اي در باب افلاطون" منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين كتاب را پاره اي از معروفترين افلاطون شناسان زمانه ما نگاشته اند و اين نويسندگان از مجراها و منظرهاي متفاوت به ميراث فلاطوني عطف توجه نشان داده اند.

در اين راستا بسياري از موضوعاتي كه مورد توجه افلاطون قرار گرفته در اين اثر بسط يافته است.

عناوين پاره اي از فصول اين كتاب مهم و ارزشمند و نام نويسندگان آنها بدين قرارند: زندگي افلاطون در آتن ( دبرا نيل از دانشگاه ايالتي ميشيگان) ، تفسير افلاطون ( كريستوفر رو از دانشگاه دورهام) ، مسئله سقراطي ( ويليام پرير از دانشگاه سنتا كلارا) مثل و مكالمه هاي افلاطوني ( مري مارگارت از كينگ كالج لندمنن)، غفلت سقراطي ( گارت ماتيو از دانشگاه ماساچوست در كان) و معرفت و مثل در انديشه افلاطوني ( مايكل فرجان از دانشگاه دوك).