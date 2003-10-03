درصورت پذيرش پروتكل حق ايران در استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي بايد به رسميت شناخته شود

اين نماينده مجلس درگفتگو با خبرنگارپارلماني "مهر" با ابراز ناخرسندي ازرويكرداتحاديه اروپا و آمريكا درخصوص فعاليتهاي هسته اي ايران، به همكاري متعارف ايران با آژانس بين المللي انرژي هسته اي اشاره كرد و گفت: بارها اعلام كرده ايم كه مي خواهيم از انرژي هسته اي استفاده صلح آميز كنيم و حق داريم درچارچوب قوانين بين المللي از فرصت هاي خوب دراين زمينه بهره بگيريم.

دكترصديقي تصريح كرد: همان گونه كه جمهوري اسلامي تاكنون به صورت شفاف عمل كرده است انتظار داريم جامعه جهاني و به ويژه آژانس بين المللي انرژي هسته اي درچارچوب NPT به رفع موانع موجود در راه گسترش همكاريهاي هسته اي اقدام كند.

وي با بيان اينكه هرگونه تلاش براي تغييردادن تعامل سازنده ايران و آژانس، اقدامي غيرسازنده خواهد بود گفت: ايران هيچگونه برنامه پنهاني براي توليد سلاح هسته اي ندارد و همواره درصدد همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي است.

اين نماينده مجلس افزود: ايران اصل معاهده NPT را امضا كرده است و اگر مقامات ارشد نظام به نتيجه برسند، پروتكل الحاقي آن را نيز امضا مي كنند اما تحت فشار و اجبار تصميمي نمي گيرند.

وي تصريح كرد: آمريكا دست بردار نيست و اگراين بهانه با امضاي پروتكل الحاقي از او گرفته شود قطعا به دنبال بهانه ديگري براي فشار به ايران خواهد بود.

اين كارشناس علوم هسته اي با رد ادعاي آمريكا مبني براينكه ايران با دارا بودن منابع غني نفت و گاز نياز به انرژي هسته اي راندارد، از برخورد دوگانه مجامع بين المللي به ويژه آژانس بين المللي انرژي هسته اي انتقاد كرد و گفت: اين سياست يك بام و دو هوا غير منطقي است زيرا آمريكا ، انگليس و روسيه خود از بزرگ ترين صادركنندگان نفت و گازجهان هستند.

