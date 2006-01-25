عزت مسلمانان جهان در گرو حفظ وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آيت‌ الله نوري همداني در ديدار دانشجويان كراچي « كشور پاكستاني» و جمعي از جوانان حزب‌الله لبنان گفت: وحدت و اتحاد در هر عرصه‌اي باعث قوّت قدرت و اقتدار است و مسلمانان بايد وحدت و اتحاد داشته باشند تا عزت آن‌ها حفظ شود.

اين مرجع تقليد افزود: اگر مسلمانان وحدت داشته باشند دست آورد‌هاي انقلاب و اسلام حفظ خواهد شد.

آيت الله نوري همداني پيروزي جمهوري اسلامي ايران در برابر ظلم و استكبار را ناشي از وحدت ميان ايرانيان دانست و تصريح كرد: ايمان و اتحاد ايرانيان كه به واسطه امام خميني (ره) طراحي شده بود نتيجه‌اي جز بيرون راندن استكبار و استبداد خارجي در بر نداشت.

اين مرجع تقليد علم را مهمترين پايه عزت و اقتدار مسلمانان دانست و گفت: بايد مسلمانان سعي كنند در عرصه‌هاي علمي و تحقيق در سطوح بالا فعاليت كنند.

آيت الله نوري همداني در ادامه افزود: تنها راه عزت، علم و تحقيق است.

اين مرجع تقليد در ادامه به مسأله ايمان به خداوند اشاره كرد و اظهار داشت: بايد سعي كنيم تمام برنامه‌هاي ما بر اساس ايمان به ارزش‌هاي اسلامي باشد تا زير سلطة دشمنان نرويم.

استاد حوزه علميه قم اظهار داشت: تمامي كشور‌هاي اسلامي بايد با هم متحد شده تا در برابر دشمنان اسلامي پيروز باشند.

آيت الله نوري همداني در پايان با اشاره بر عملكرد دولت پاكستان در سال‌هاي اخير گفت: دولت پاكستان كم كم زير سلطة آمريكا رفته و در برابر آمريكا تسليم شده است و اين يكي از مشكلات دولت پاكستان مي‌باشد.