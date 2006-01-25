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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۸:۲۸

براي دومين بار در پانزده روز گذشته ؛

نخست وزير لبنان فردا به مصر مي رود

فوادسنيوره نخست وزيرلبنان فردا پنجشنبه براي مذاكره با حسني مبارك رئيس جمهوري مصر به قاهره سفر خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك منبع رسمي مصر با اعلام اين خبر افزود: محور مذاكرات سنيوره و مبارك بررسي اوضاع آخرين تحولات منطقه خاورميانه و پرونده روابط سوريه و لبنان است.

سفر نخست وزير لبنان به قاهره دومين سفر وي ظرف دو هفته گذشته محسوب مي شود .

نخست وزيرلبنان 12 ژانويه گذشته در ديداروگفتگوي با مبارك ، به بررسي تلاشهاي منطقه اي براي فرونشاندن بحران ميان روابط دمشق - بيروت از زمان ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان پرداختند .

اخيرا قاهره و رياض تلاش كردند تا براي حل بحران در روابط ميان سوريه و لبنان ميانجي گري نمايند اما تاكنون اين تلاشهاي آنها به نتيجه نرسيده است .

برخي نمايندگان لبنان وابسته به طيف نخست وزير درمورد دست داشتن قوي سوريه در ترور رفيق حريري ابراز شك و ترديد كردند .

اين شك و ترديدها پس از صدور دو گزارش تيم تحقيقات سازمان ملل درمورد ترور حريري كه انگشت اتهام را به سوي سازمان امنيت سوريه ولبنان نشانه رفته تقويت شده است .

کد مطلب 282432

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