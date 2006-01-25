نخست وزير لبنان فردا به مصر مي رود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك منبع رسمي مصر با اعلام اين خبر افزود: محور مذاكرات سنيوره و مبارك بررسي اوضاع آخرين تحولات منطقه خاورميانه و پرونده روابط سوريه و لبنان است.



سفر نخست وزير لبنان به قاهره دومين سفر وي ظرف دو هفته گذشته محسوب مي شود .

نخست وزيرلبنان 12 ژانويه گذشته در ديداروگفتگوي با مبارك ، به بررسي تلاشهاي منطقه اي براي فرونشاندن بحران ميان روابط دمشق - بيروت از زمان ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان پرداختند .

اخيرا قاهره و رياض تلاش كردند تا براي حل بحران در روابط ميان سوريه و لبنان ميانجي گري نمايند اما تاكنون اين تلاشهاي آنها به نتيجه نرسيده است .

برخي نمايندگان لبنان وابسته به طيف نخست وزير درمورد دست داشتن قوي سوريه در ترور رفيق حريري ابراز شك و ترديد كردند .

اين شك و ترديدها پس از صدور دو گزارش تيم تحقيقات سازمان ملل درمورد ترور حريري كه انگشت اتهام را به سوي سازمان امنيت سوريه ولبنان نشانه رفته تقويت شده است .