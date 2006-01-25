پوتين پيشنهاد داد: شبكه جهاني توليد سوخت هسته اي درخاك روسيه

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، پوتين اعلام كرده است كه براي دستيابي برابر كشورها به انرژي هسته اي ايجاد اين شبكه ضرورت دارد.

پوتين گفت :"لازم است تا مدلي از يك زيربناي جهاني ايجاد شود تا دسترسي برابر تمام كشورهاي علاقمند به انرژي هسته اي به آن با در نظر گرفتن مسائل مربوط به منع تكثير سلاح هاي هسته اي، فراهم شود".

رئيس جمهور روسيه گفت كشورش آماده است تا چنين مركزبين المللي را در خاك خود ايجاد كند.

وي خاطرنشان كرد:" اين شبكه بدون هيچگونه تبعيضي، به تمام ابعاد بازفرآوري اورانيوم ، از جمله غني سازي تحت كنترل و نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل رسيدگي خواهد كرد".

پيش تر نيز "الكساندر روميانتسف" رئيس سابق آژانس فدرال انرژي اتمي روسيه نيز پيشنهاد ايجاد مركزجهاني را براي ذخيره سوخت هسته اي داده بود.



روميانتسف درسخناني اين باره اظهار داشت: "مي توان برنامه بانك ذخيره سوخت هسته اي را تحت كنترل آژانس بين المللي انرژي اتمي طراحي كرد تا در صورت توقف و يا قطع تحويل سوخت طبق قراردادهاي تجاري ، سوخت لازم به نيروگاه هاي اتمي رسانيده شود."