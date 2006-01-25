انگليس هرگونه دخالت در انفجارهاي اهواز را رد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس به خبرگزاري فرانسه گفت ادعاهاي وزيرامور خارجه ايران درست نيست و پايه و اساسي ندارد ، هيچ ارتباطي بين دولت انگليس و اين حملات تروريستي وجود ندارد.

منوچهر متكي" وزير امورخارجه ايران گفته است كه شواهدي نشان مي دهد نظاميان انگليسي مستقر درعراق عاملان انفجارهاي شهراهواز را به تجهيز كرده اند.

وزير امور خارجه ايران گفته است : در شرايطي كه انگليس گروه هاي تروريستي را در خاك خود پناه داده و امكانات عملي و گسترده‌اي را براي فعاليتهاي آزادانه آنان به منظور اعمال خرابكاري و تروريستي از جمله انفجارهاي روز گذشته در اهواز را فراهم مي‌كند، صلاحيت صحبت كردن در مورد مخالفت با تروريسم را ندارد. ما اطلاعاتي در اختيار داريم كه نشان مي‌دهد نظاميان انگليس در عراق اين عوامل را تجهيز و ماموريت آنها را تعريف مي‌كنند و نيازي به توضيح ندارد كه اعضاي اين گروه در لندن مستقر هستند.

متكي خاطرنشان كرد: مبارزه با تروريسم در انگليس به بهانه ‌اي براي رهبران آن كشور تبديل شده است تا با تمسك به آن، به آزار، اذيت و ايجاد تضييقات عليه مسلمانان بپردازند. همچنين دولت انگليس با آزاد گذاشتن گروههاي نژادپرست و افراطي موجبات نقض گسترده حقوق اوليه مسلمانان را فراهم مي‌آورد.