"قتل آنلاين" جمعه اكران مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي جشنواره فيلم فجر، روز جمعه در هشتمين روز از برگزاري بيست و چهارمين جشنواره بين المللي فيلم فجر، "قتل آنلاين" به كارگرداني مسعود آب پرور ساعت 13 به جاي فيلم "سينه سرخ" در سينما صحرا به نمايش درمي آيد. دليل تغيير زمان نمايش اين فيلم طي كردن آخرين مراحل فني اعلام شده است.
"قتل آنلاين" در بخش مسابقه سينماي ايران شركت كرده و داستاني پليسي دارد. در شب عروسي شهاب و ليلا، يكي از دوستان اينترنتي آنها كشته ميشود. فرهنگ سالاري، پدر ليلا، مشغول پيگيري ماجرا ميشود، اما به فاصله يك شب دخترخاله شهاب كه او هم در "چت روم" آنهاست به قتل ميرسد. قتلها ادامه پيدا ميكند و فاصله ميان قتلها آن قدر كوتاه است كه مأموران در رديابيهايشان دچار مشكل ميشوند. در اين فيلم جمشيد هاشمپور، حميد گودرزي، شهاب حسيني، الناز شاكردوست، يكتا ناصر و غلامحسين لطفي ايفاي نقش كرده اند.
