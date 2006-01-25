به نمايندگي از رئيس جمهور و به جهت ابراز همدردي با مردم خونگرم خوزستان ؛
معاون اجرايي رئيس جمهور و وزراي كشور و بهداشت در مراسم تشييع شهداي حوادث تروريستي اهواز شركت مي كنند
بنا به تاكيد صورت گرفته در جلسه امروز هيات دولت ، نمايندگاني از سوي دكتر احمدي نژاد براي ابراز همدردي با مردم خونگرم خوزستان فردا در مراسم تشييع شهداي حوادث تروريستي روز سه شنبه اهواز شركت مي كنند.
به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور ، دكتر باقري لنكراني وزير بهداشت و درمان و پورمحمدي وزير كشور به نمايندگي از رئيس جمهور و دولت براي اين منظور عازم اهواز مي شوند.
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