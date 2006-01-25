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به نمايندگي از رئيس جمهور و به جهت ابراز همدردي با مردم خونگرم خوزستان ؛ معاون اجرايي رئيس جمهور و وزراي كشور و بهداشت در مراسم تشييع شهداي حوادث تروريستي اهواز شركت مي كنند

بنا به تاكيد صورت گرفته در جلسه امروز هيات دولت ، نمايندگاني از سوي دكتر احمدي نژاد براي ابراز همدردي با مردم خونگرم خوزستان فردا در مراسم تشييع شهداي حوادث تروريستي روز سه شنبه اهواز شركت مي كنند.