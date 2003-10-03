مردم به ما اجازه نمي دهند از منافع دسترسي به فناوري هسته اي چشم پوشي كنيم

وي كه با خبرنگارسياسي مهر گفتگو مي كرد ، افزود: فشارها وتهديدها عليه كشورجدي است و بايد بتوانيم درزماني كوتاه تصميمي قاطع و سازنده كه مطابق با منافع ملي باشد، اتخاذ كنيم.

گلباز تاكيد كرد: اگر مردم درهمه زمينه ها پشتوانه تصميمات نظام باشند هيچ خطري نظام را تهديد نخواهد كرد و در عين حال تصميمات محكم و قاطعي اتخاذ خواهد شد.

عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: نبايد مساله دستيابي به فناوري هسته اي و يا امضاي پروتكل الحاقي را به طور خام با مردم مطرح كنيم بلكه بايد اطلاعات كامل و كافي را كه براساس كارشناسي قوي و مناسب توسط كارشناسان زبده صورت گرفته است ، به مردم ارايه كرد تا مردم نيز با اطمينان بيشتري درباره اين موضوع مهم نظر خود را اعلام كنند.

گلباز تصريح كرد: يقينا مردم ما عزت و استقلال و سربلندي ايران اسلامي را مي خواهند و اگر توجيهات كافي درباره ضرورت ادامه فعاليت هاي هسته اي به آنان ارايه شود، راه استقلال كشور را انتخاب خواهند كرد.

