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۱۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۵:۳۶

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در گفتگو با "مهر" :

مردم به ما اجازه نمي دهند از منافع دسترسي به فناوري هسته اي چشم پوشي كنيم

مردم به ما اجازه نمي دهند از منافع دسترسي به فناوري هسته اي چشم پوشي كنيم

جعفر گلباز عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: دانش هسته اي يكي از فرآورده هاي دانش بشري است و كاربردهاي فراواني دارد و مردم به ما اجازه نخواهند داد از منافع موجود در دسترسي به اين فناوري چشم پوشي كنيم.

وي  كه با خبرنگارسياسي مهر گفتگو مي كرد ، افزود: فشارها وتهديدها عليه كشورجدي است و بايد بتوانيم درزماني كوتاه تصميمي قاطع و سازنده كه مطابق با منافع ملي باشد، اتخاذ كنيم.
گلباز تاكيد كرد: اگر مردم درهمه زمينه ها پشتوانه تصميمات نظام باشند هيچ خطري نظام را تهديد نخواهد كرد و در عين حال تصميمات محكم و قاطعي اتخاذ خواهد شد.
عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: نبايد مساله دستيابي به فناوري هسته اي و يا امضاي پروتكل الحاقي را به طور خام با مردم مطرح كنيم بلكه بايد اطلاعات كامل و كافي را كه براساس كارشناسي قوي و مناسب توسط كارشناسان زبده صورت گرفته است ، به مردم ارايه كرد تا مردم نيز با اطمينان بيشتري درباره اين موضوع مهم نظر خود را اعلام كنند.
گلباز تصريح كرد: يقينا مردم ما عزت و استقلال و سربلندي ايران اسلامي را مي خواهند و اگر توجيهات كافي درباره ضرورت ادامه فعاليت هاي هسته اي به آنان ارايه شود، راه استقلال كشور را انتخاب خواهند كرد.

 

کد مطلب 28245

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