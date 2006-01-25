گفتگوي تمدنها تنها راه براي شناخت جهان پيچيده ماست

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه"مهر"، استاد زكي ميلاد انديشمند و متفكر عربستاني به دنبال مطرح شدن دو مقوله برخورد تمدنها و گفتگوي تمدنها، مقوله سوم شناخت تمدنها را با استناد به آيات قرآن مطرح كرده است.

استاد زكي ميلاد معتقد است نظريه برخورد تمدنها كه هانتيگتون از آن دفاع كرده است شك و شبهات ديگران وبه دنبال آن درگيريها و زد و خوردها و اختلافات را در جهان تفسير كرده است.

هانتيگتون طي اين نظريه كلي مطرح مي كند كه طبيعت درگيريها و زد و خوردهاي بسياري دارد كه از زمانهاي طولاني به آن پرداخته شده است وعلت آن به اختلافات ديني، عقيده اي و فرهنگي بازمي گردد؛ مانند نزاع طولاني كه ميان هند و پاكستان وجود دارد يا نزاع تركيه و يونان كه برسرجزيره قبرس وجود دارد. اين درحالي است كه نظريه مذكور به سوي زمينه هاي سياسي سوق پيدا مي كند و هانتيگتون تعامل فرهنگ و تمدن را به تكنولوژي و معيارهاي علم سياست مرتبط مي كند. غرب با برخورد تمدنها مي خواهد همه تمدنها را نابود و از بين ببرد.

وي مطرح مي كند كه مشكل اين نظريه ها اين است كه مرزهاي تفسير آنگونه كه هانتيگتون تفسير مي كند توقف نكرده است، بلكه بنيادين و تحريك برانگيز است و غرب را از برخورد با بقيه تمدنهاي غير اروپائي برحذرمي دارد.

زكي ميلاد درباره مقوله گفتگوي تمدنها مي گويد: گفتگوي تمدنها نظريه اي است كه روژه گارودي آن را به منظور مقابله با بحران غرب مطرح كرده است تا به وسيله آن شيوه ارتباطش را با جهان و تمدنهاي غير اروپائي بسط دهد و اين مقوله اي است موجه تا بر اساس آن چهره غرب را به صورت اساسي توجيه كند. اين نظريه به ايده هاي غرب، بررسي تجارب و فكر غربي مي پردازد تا به واسطه آن تمركز بر ابعاد فكري و اخلاقي امكانپذير گردد.