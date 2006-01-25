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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۸:۰۰

اسقف اعظم وست مينستر نسبت به زندگي و آثار دكتر بدوي اداي احترام كرد

اسقف اعظم وست مينستر نسبت به زندگي و آثار دكتر بدوي اداي احترام كرد

اسقف اعظم كاتوليكها در وست مينستر نسبت به زندگي و فعاليتهاي دكتر زكي بدوي كه روز سه شنبه در انگلستان درگذشت اداي احترام كرد.

دكتر زكي بدوي در ميان ديگر رهبران ديني انگلستان

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين عالم مسلمان مصري تبار، رئيس كالج اسلامي لندن و يكي از بانفوذترين روحانيون انگلستان پيش از حضور در جلسه افتتاحيه انجمن مسلمان مسيحي كه به دعوت اسقف اعظم كانتربري صورت مي گرفت در گذشت.

كاردينال مورفي اوكانر گفت: من تسليت صميمانه خود را به خانواده، دوستان و همكاران زكي بدوي ابراز مي كنم.

كاردينال اوكانر كه با اين روحاني مسلمان 83 ساله در رابطه با موضوعات بين اديان همكاري مي كرد در نوامبر سال 2004 دكتر بدوي و پن مسلمان ارشد انگليسي را به مقر اسقفي خود دعوت كرد و در اين ديدار كاتوليكها و مسلمانان توافق كردند همراه يكديگر عليه خشونت به نام دين ايستادگي كرده و از آزادي ديني همه اديان در سراسر دنيا دفاع نمايند.

وي در ادامه از دوستي و آشنايي با دكتر بدوي ابراز مسرت كرد و گفت: ما طي سالهاي اخير درباره موضوعات بسياري با يكديگر همكاري كرده ايم و مرگ وي افراد بسياري را در اندوه فرو مي برد.

کد مطلب 282455

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