هاينونن در تهران است / معاون البرادعي در چارچوب بازرسي هاي معمول آژانس به تهران آمده است / رفع ابهامات جزئي و ادامه گفتگو هاي متداول فني و حقوقي محور فعاليت هاينونن است

معاون برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان انرژي اتمي ايران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" ضمن اعلام اين مطلب افزود: هاينونن ، معاون البرادعي ديشب درراس هياتي از بازرسان آژانس وارد تهران شده است .



وي اعلام كرد : اين سفر درچارچوب بازرسي هاي معمول آژانس ازايران براساس ان پي تي ، پادمان و پروتكل الحاقي كه ايران داوطلبانه آن را به به اجرا در آورده است، انجام مي شود و هيچ نكته ويژه و تازه اي در اين سفر مطرح نيست .

دكتر محمد سعيدي جو سازي تبليغاتي برخي رسانه هاي غربي در زمينه انگيزه حضور اين هيات آژانس در ايران را اقدامي قابل انتظار از سوي آنها ارزيابي كرد كه بر آن است تا فشاري رواني را براي تاثير گذاشتن بر عملكرد بخش بازرسي آژانس و همچنين تزريق يك جو سياسي و ابهام آلود در آستانه نشست هفته آينده آژانس تدارك ببيند.





قرار است محمد البرادعي دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در آستانه نشست آتي شوراي حكام كه به صورت فوق العاده در 13 بهمن (2فوريه ) برگزار مي شود گزارشي كوتاه از نتيجه بازرسي هاي آژانس در ايران ارائه كند و بر اساس اطلاعات و اخبار موجود آمريكا و شركاي اروپايي اش در صددند با تحت فشار قرار دادن البرادعي جهت ارائه گزارش تكميلي در نشست دوم فوريه، گزارش مورد نظر خود را با شتابزدگي و احتمالا وارد كردن فشارهاي فني براي نتيجه گيري عجولانه آژانس به آژانس تحميل كنند.



اين در حالي است كه عليرغم تاكيد گزارش هاي مكرر البرادعي مبني برعدم وجود نشانه اي دال بر انحراف ايران از مسير صلح آميز هسته اي ، وي اعلام كرده است همچنان ابهاماتي در خصوص دستگاه هاي سانتريفيوژ نوع P2 كه تمام تجهيزات ان در داخل كشور ساخته مي شود وجود دارد!



جمهوري اسلامي ايران در ماه هاي اخير با هدف رفع كليه ابهامات آژانس همكاريهايي فراتر از چارچوب ان پي تي و پروتكل الحاقي نيز با آژانس داشته است كه اجازه حداقل 20 مورد بازرسي هاي سرزده و فراتر از تكاليف حقوقي ايران از برخي مراكز از جمله سايت هاي نظامي تنها بخشي از آن است.