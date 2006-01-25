پيشنهاد روسيه مي تواند بحران هسته اي ايران را حل كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جك استراو وزير امور خارجه انگليس به هنگام سفربه قبرس درجمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود : كشورش از پيشنهاد مسكو براي اينكه ايران غني سازي اورانيوم را درخاك روسيه انجام دهد استقبال مي كند و اين طرح مي تواند به حل بحران كنوني فعاليت هاي هسته اي اين كشور كمك كند.

اما وي اين را هم گفت كه آنچه كه جهان مي خواهد اينكه ايران راه اندازي فعاليت دستگاه سانتريفيوژ را متوقف سازد البته اگرتهران تمايل دارد ازارجاع پرونده اش به شوراي امنيت سازمان ملل جلوگيري شود.

جك استراو گفت : ايران بايد براي متوقف كردن برنامه هسته اي خود پيشنهاد روسيه مبني بر غني سازي اورانيوم در خاك روسيه بپذيرد.