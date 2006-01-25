ايران ششمين تامين كننده انرژي اتحاديه اروپا

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از يورو استات، ايران در 9 ماهه نخست سال 2005 ميلادي 7.3 ميليارد يورو انرژي به اتحاديه اروپا صادر كرد كه نسبت به رقم مشابه سال قبل نزديك به 45 درصد رشد نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش، ايران در كل سال 2004 بيش از 7 ميليارد يورو انرژي به اتحاديه اروپا صادر كرده بود كه نسبت به رقم سال 2003 تقريبا 16.5 درصد رشد نشان داد.

اين گزارش مي افزايد، اتحاديه اروپا در 9 ماه نخست سال 2005 بيش از 187 ميليارد يورو انرژي وارد كرده است كه ايران 3.93 درصد آن را تامين كرده است. اين رقم براي سال 2004 نيز حدود 3.9 درصد بود.

بر اين اساس، ايران در سال 2005 نيز همچون سال 2004 پس از كشورهاي روسيه، نروژ، ليبي، عربستان و الجزاير ششمين تامين كننده انرژي اتحاديه اروپا بوده است.

بر پايه همين گزارش، روسيه در 9 ماه نخست سال 2005 مجموعا 51.1 ميليارد يورو، نروژ 27.9، ليبي 12.7، عربستان 12.7، و الجزاير نيز 10.8 ميليارد يورو انرژي به اتحاديه اروپا صادر كرده اند.

بنابر اعلام يورو استات، اعضاي اوپك در 9 ماهه نخست سال 2005 مجموعا 57 ميليارد يورو انرژي به اتحاديه اروپا صادر كرده اند كه 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال 2004 رشد نشان مي دهد.