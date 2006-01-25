برگزيدگان اولين جشنواره شعر علوي معرفي شدند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ، در روز پاياني اين جشنواره پس از قرائت بيانيه جشنواره توسط عباس ساعي نفرات برگزيده به شرح ذيل معرفي شدند : نفر اول ، حسين سرداري از شهرستان نيشابور ، نفر دوم مهدي چناري از مشهد ، سومين نفر علي رضا بديع از نيسابور همچنين ايرج ساماني از تربت جام ، مجتبي نظام آبادي از بردسكن ، مجتبي مظفري از سبزوار و رضا سالاري از مشهد و ايمان كرخي از نيشابور به تريتب نفرات چهارم تا هشتم شناخته شدند .

در ابتداي جشنواره قرار بود تنها پنج شاعربرتر انتخاب شوند ولي به دليل استقبال ورقابت نزديك ميان شاعران دراختتاميه جشنواره از 8 شاعر تقدير شد .



داوري اين دوره از جشنواره از دكتر محمود اكرامي ، دكتر پورحاجيان ، عباس ساعي ، غلامرضا شكوهي ، محمد باقر كلاهي اهدي و مجيد نظافت به عهده داشتند .