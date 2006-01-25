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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۸:۳۲

در استان خراسان

برگزيدگان اولين جشنواره شعر علوي معرفي شدند

اولين جشنواره شعر علوي مرحله استان خراسان ، با اعلام نفرات برتر در مشهد به كار خود پايان داد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ، در روز پاياني اين جشنواره  پس از قرائت  بيانيه جشنواره توسط عباس ساعي  نفرات برگزيده  به شرح ذيل معرفي شدند : نفر اول ، حسين سرداري از شهرستان نيشابور ، نفر دوم مهدي چناري از مشهد ، سومين نفر علي رضا بديع  از نيسابور  همچنين ايرج ساماني  از تربت جام ، مجتبي نظام آبادي از بردسكن  ، مجتبي مظفري  از سبزوار و رضا سالاري از مشهد و ايمان كرخي از نيشابور به تريتب نفرات چهارم  تا هشتم شناخته شدند . 

در ابتداي جشنواره قرار بود تنها پنج شاعربرتر انتخاب شوند ولي به دليل استقبال ورقابت نزديك ميان شاعران دراختتاميه جشنواره از 8 شاعر تقدير شد .

داوري اين دوره از جشنواره از دكتر محمود اكرامي ، دكتر پورحاجيان ، عباس ساعي ، غلامرضا شكوهي ، محمد باقر كلاهي اهدي و مجيد نظافت  به عهده داشتند .

کد مطلب 282467

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