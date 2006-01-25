درصدد افزايش توان بدني بازيكنان هستم/ فدراسيون براي ديدار با برزيل درحال رايزني است

به گزارش خبرنگار"مهر" جورانديرو دوراتا سرمربي برزيلي تيم ملي فوتسال در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب در مورد شرايط كنوني تيم فوتسال كشورمان اظهار داشت : خوشبختانه تيم ملي نسبت به ابتداي كار پيشرفت محسوسي داشته اند و با وجود اينكه نسبت به بازيهاي سالني آسيا چند بازيكن جديد به تركيب تيم اضافه شده اند ، تيم از نظر فني و هماهنگي در شرايط مطلوبي قرار دارد .

جورانديرو اضافه كرد : درحال حاضر ساختار تيم ملي را كاملا تغيير داده ايم و تيم جديدي را سازماندهي كرده ايم و در كنار تاكتيك هاي جديد ، تمرينات ويژه اي را براي بازيكنان در نظر گرفته ايم تا توان بازيكنان را تا حد ممكن افزايش دهيم .

سرمربي تيم ملي فوتسال با بيان اينكه در دنياي امروز فوتسال بر پايه سه فاكتور سرعت ، حركت و توان بدني بالا استوار است اظهار داشت : فوتسال ورزشي است كه توان بالايي را طلب مي كند و بازيكنان ما خيلي زود از نظر قواي بدني تحليل مي روند كه اين يك نقطه ضعف محسوب مي شود كه در نظر داريم با تمرينات ويژه استقامت بدني بازيكنان را افزايش دهيم .

وي در خصوص بازيهاي تداركاتي تيم ملي فوتسال گفت : در ابتدا، به خاطر اينكه جوانگرايي را در دستور كار داشتيم و تيم را كاملاً جوان كرده بوديم ، مجبوربوديم علاوه بر تمرينات سخت و آبديده كردن بازيكنان ، بازيهاي دوستانه و تداركاتي زيادي را انجام دهيم تا بازيكنان بتوانند آنچه را كه در تمرينات آموخته اند اين فرصت را در بازيهاي تداركاتي ارائه دهند و به بعبارتي در اين ديدارها پخته شوند. فدراسيون تا به حال براي تحقق اين امر كوتاهي نكرده و مكاتباتي با تيم هاي مختلف صورت داده كه نياز است اين مكاتبات به مرحله عمل درآيند.

سرمربي برزيلي تيم ملي فوتسال دررابطه با انجام بازي تداركاتي با تيم ملي فوتسال برزيل گفت: صحبت از انجام اين بازي طي روزهاي 29 اسفند 84 تا 8 فروردين 85 شده است ولي زماني مي توانيم به انجام بازي مطمئن باشيم كه توافق نهايي و صد در صد در اين زمينه انجام شود. البته تاكنون مذاكراتي بين فدراسيون فوتبال ايران و كنفدراسيون فوتسال برزيل(CBFS) صورت گرفته و تنها منتظرتائيد نهايي آن هستيم.

جوراندير در پايان در مورد برنامه هاي آتي و بازيهاي تداركاتي با تيم هاي مختلف گفت: برنامه و زمان انجام بازي با تيم هاي داخلي و خارجي را تنظيم و به فدراسيون پيشنهاد داده ام تا در صورت تائيد هر كدام ، در زمان تعيين شده با اين تيم ها روبرو شويم تا خود را بهتر براي مسابقات قهرماني فوتسال آسيا در ازبكستان آماده كنيم.

وي خاطر نشان كرد : در فاصله روزهاي 20 تا 25 اسفند با يكي از تيم هاي ازبكستان، ويتنام و لبنان ، تا قبل ازمسابقات قهرماني فوتسال آسيا در تاريخ 26 فروردين تا 10 ارديبهشت 85 بازي برگشت دوستانه با تيم برزيل در اردوي 10 روزه اي كه در اين كشور بر پا خواهيم كرد و سرانجام از 22 تا 26 ارديبهشت 85، انجام يك بازي تداركاتي با يكي از تيم هاي چك، كرواسي، اوكراين، روسيه، هلند و يا آلمان از جمله ديدارهاي برنامه ريزي شده تيم فوتسال خواهد بود .