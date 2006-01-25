مخالفت دحلان با پيوستن حماس به تشكيلات خودگردان فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،"محمد دحلان" نامزد جنبش فتح پس ازتاكيد حماس مبني برحفظ سلاحش پس از ورود به مجلس قانونگذاري فلسطين به خبرنگاران گفت : موضوع حمل سلاح در آينده بين تشكيلات خودگردان فلسطين و حماس مورد بررسي قرارخواهد گرفت اما حماس حق ندارد در دولتي باشد كه با موسسات آن مخالفت مي كند.

دحلان اين مطالب را در پاسخ به اظهارات اسماعيل هنيه رئيس ليست حماس در انتخابات عنوان كرد. رئيس ليست حماس اخيرا گفته كه حماس حتي پس از ورود به پارلمان فلسطين سلاح خود را حفظ خواهد كرد كه اين اظهارات با واكنش بسيارتند نامزد جنبش فتح مواجه شد.

با اين حال نامزد جنبش فتح نسبت به پيروزي جنبش فتح درانتخابات پارلماني ابراز اطمينان كرد وگفت : من مطمئن هستم كه فتح اكثر كرسيهاي مجلس قانونگذاري فلسطين را از آن خود خواهد كرد.

دحلان افزود : فتح ظرف دوهفته گذشته موضع خودش را به دليل مشكلات داخلي و شك و ترديد در برگزاري انتخابات تغيير داده است .

نامزد جنبش فتح مدعي شد: جنبش حماس تبليغات انتخاباتي خود را برروي شكايت ازتشكيلات خودگردان ونيزتضعيف كردن طرح هاي آنها معطوف كرده است .

دحلان تاكيد كرد: آزادي رقابت ها وتبليغات انتخابات تحت اشغال اسرائيل صورت گرفت كه اين امرتاكنون درتاريخ فلسطين اتفاق نيافتاده است.