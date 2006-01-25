شكست پيكان مقابل سايپا / آذر پيام اروميه صدرنشين شد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها عصرامروز درتهران و شهرستانها دنبال شد كه درمهمترين ديدارها پيكان سه بر يك مغلوب سايپا شد و صدرنشيني ليگ برتر را از دست داد . صنام دربندرماهشهر با همين نتيجه مغلوب پتروشيمي ماهشهر شد و برق درسيرجان سه بريك بازي را به گل گهر سيرجان واگذار كرد .

آذرپيام اروميه با برتري سه بر صفر مقابل نئوپان گنبد به صدرجدول رقابتهاي ليگ برتر واليبال صعود كرد .

اتكاء قم نيز درخانه تيم بحران زده ذوب آهن را سه بر دو شكست داد .