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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۹:۳۶

ليگ برتر واليبال باشگاههاي كشور ؛

شكست پيكان مقابل سايپا / آذر پيام اروميه صدرنشين شد

شكست پيكان مقابل سايپا / آذر پيام اروميه صدرنشين شد

هفته نوزدهم رقابت هاي ليگ برتر واليبال باشگاههاي كشور با ثبت چند شگفتي و دست به دست شدن صدرجدول همراه بود.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها عصرامروز درتهران و شهرستانها دنبال شد كه درمهمترين ديدارها پيكان سه بر يك مغلوب سايپا شد و صدرنشيني ليگ برتر را از دست داد . صنام دربندرماهشهر با همين نتيجه مغلوب پتروشيمي ماهشهر شد و برق درسيرجان سه بريك بازي را به گل گهر سيرجان واگذار كرد .
آذرپيام اروميه با برتري سه بر صفر مقابل نئوپان گنبد به صدرجدول رقابتهاي ليگ برتر واليبال صعود كرد .
اتكاء قم نيز درخانه تيم بحران زده ذوب آهن را سه بر دو شكست داد .

کد مطلب 282490

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