همايش "افلاطون و سهروردي" برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"علي اصغر محمد خاني، كه به مدت هشت سال سردبيري كتاب ماه ادبيات و فلسفه را بر عهده داشت و 185 نشست را نيز برگزار كرده بود، از اين پس دبير اجرايي نشستهاي مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران خواهد بود.

محمد خاني برنامه نشستها و همايشهاي اين مؤسسه را در بهمن و اسفند سال جاري به شرح ذيل اعلام نمود. سخنراني پروفسور ريچارد فراي، ايرانشناس برجسته آمريكايي، در روز يكشنبه 23 بهمن ماه.

همايش "افلاطون و سهروردي" با حضور حجت الاسلام سيد محمد خاتمي"، دكتر غلامرضا اعواني، دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني، دكتر رضا داوري و دكتر اصغر دادبه هم در مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران برگزار مي شود و درباره دو فيلسوف برجسته يونان و ايران بحث و گفتگو مي شود. اين برنامه در روز پنج ‌‏شنبه 27 بهمن ماه خواهد بود. همچنين همزمان با اين همايش برنامه اي در يونان و با همين عنوان و با حضور استادان ايراني و يوناني در شهر آتن تشكيل و در دو كشور از خدمات مرحوم "محمد حسن لطفي"، مترجم آثار "افلاطون" و "ارسطو" تقدير مي شود. اين همايش در يونان با همكاري رايزن فرهنگي سفارت ج..ا ايران در يونان برگزار مي شود.

در روز پنج‌ ‏شنبه 4 اسفند ماه به مناسبت روز بزرگداشت "خواجه نصير طوسي"، نشست بررسي آثار و آراء خواجه نصير در مؤسسه برگزار و استادان دكتر محمد خوانساري، دكتر مهدي محقق و دكتر احد فرامرز فراملكي سخنراني مي كنند.

همايش "فلسفه رياضي" در روزهاي 6 و 7 اسفند با حضور دكتر ضياء موحد، دكتر محمد اردشير، دكتر سهراب علوي ‌‏نيا، دكتر فرزاد ديده ور و دكتر مهدي نسرين" برگزار مي شود. در اين همايش به ترتيب تاريخي از مهم‌‏ترين مكتب‌‏ ها و مباحث فلسفه رياضي و آثار فيلسوفاني چون "گودل"، "فرگه" و "براوثر" بحث و گفتگو مي شوند.

همايش نقد و بررسي آرا "جان راولز" با همكاري انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران در روز 8 اسفند ماه در تالار فردوسي دانشكده ادبيات برگزار مي شود .

نشست بزرگداشت استاد "كريم مجتهدي" در روز 17 اسفند ماه در محل موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران برگزار خواهد شد و استادان دكتر محمد خوانساري، دكتر محسن جهانگيري، دكتر غلامرضا اعواني، دكتر رضا داوري و دكتر غلامعلي حداد عادل درباره مقام علمي "دكتر مجتهدي" سخن مي گويند و جشن نامه ‌‏اي كه بدين مناسبت به همت همكاران و علاقه مندان استاد "مجتهدي" منتشر شده است، تقديم استاد مي شود.

همچنين نشستهاي فلسفي و نقد و بررسي كتابهاي منتشر شده در حوزه فلسفه از سال 1385 در روزهاي پنج شنبه برگزار خواهد شد.