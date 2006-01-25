به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين جلسه گزارش كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي مجمع در زمينه رشد و توسعه فناوري و الگوها و چارچوب هاي مناسب براي نظارت بر سياست هاي فناوري ارائه شد. اين الگوها مي تواند براي نظارت بر ساير سياست هاي كلي نظام نيز با اصلاحاتي مورد استفاده قرار گيرد.

روش ارائه شده داراي خصوصياتي از قبيل اعتبار علمي، سابقه و تجربه عملي، امكان بررسي اثر سياست ها در تحقق اهداف علم و فناوري، رديابي سياست هاي كلي در نهادهاي متولي، اخذ بازخور از نحوه اجراي سياست ها جهت بازنگري سياست هاي كلي فناوري و تعميم الگو براي ساير زمينه هاي سياست گذاري هاي مجمع مي باشد.

در ادامه اين جلسه، موضوع صيانت ذخاير ارزي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد اين موضوع در كميسيون اقتصاد مجمع به طور جامع با حضور كارشناسان مربوط بررسي و تحليل و نتيجه آن در جلسه آتي كميسيون نظارت مجمع مورد بحث و بررسي بيشتر قرار گيرد.