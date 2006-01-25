به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار حفاظت از حقوق مردم، نظام و كشور در مرزهاي وسيع جمهوري اسلامي ايران توسط گمرك را وظيفه اي بزرگ عنوان كرد و افزود: مرزهاي ايران به دليل موقعيت ويژه اي كه دارند باعث برخي نابساماني ها در اقتصاد كشور مي شوند كه بايد با همكاري همه نهادهاي مسئول اين معضلات رفع شود.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به تحولات جهاني، لزوم آموزش و بالا بردن سطح آگاهي و علوم كاركنان اين سازمان را يادآور شد و افزود: ارتباطات در دنياي امروز روز به روز تقويت مي شود و سازمان تجارت جهاني در حوزه اقتصاد تحولات عميقي را موجب شده است كه گمرك بايد به آن توجه كند.

وي حضور ايران در سازمان تجارت جهاني را اجتناب ناپذير عنوان كرد و گفت: اگر گمرك كل اقتصاد خود را براي آن روز آماده نكند، كشور دچار خسارت هاي جبران ناپذير مي شود و بايد عالمانه در تجارت جهاني حضوري فعال داشته باشيم.

آيت الله هاشمي رفسنجاني تجارتي روان و فعال در سايه اقتصادي پويا را مهمترين عامل در رفع بسياري از مشكلات كنوني در حوزه قاچاق كالا عنوان كرد و گفت: جدي شدن طرح كريدور شمال، جنوب در آينده تاثيرات چشمگيري بر تجارت كالا در كشورهاي منطقه و به ويژه ايران خواهد گذاشت.

در ابتداي اين ديدار كه به مناسبت روز جهاني گمرك برگزار شده بود، رهبر مدير كل گمرك جمهوري اسلامي ايران با ارائه نقش و عملكرد اين سازمان در نظام اقتصادي كشور، گفت: با توجه به انتظاري كه نظام، دولت و جامعه براي توسعه تجارت سالم و حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان از اين سازمان دارند، تجهيز گمرك به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري جديد و مكانيزه نمودن امور و حركت به سوي گمرك الكترونيك اجتناب ناپذير مي شود.

وي با اشاره به نقش گمرك در نظام اقتصادي كشور و همچنين جايگاه اين سازمان در چشم انداز بيست ساله و سياست هاي كلي نظام، وظايف گمرك جمهوري اسلامي ايران را در رشد اقتصادي كشور حساس، عنوان كرد.