شگردهاي سياسي ؛ كارت دعوت ميهمان به ميزبان

چندي پيش " احمد ابوالغيط " وزير امورخارجه مصر مدعي شد كه جنبش حماس اسرائيل را به رسميت خواهد شناخت و به سمت مذاكره با اين رژيم حركت خواهد كرد . وي آتش بس حماس با رژيم صهيونيستي را مهمترين سند در اين زمينه معرفي كرده بود .

علاوه بر وزير خارجه مصر 40 تن از نمايندگان پارلمان اروپا هم با ارسال نامه به كميته انتخاباتي فلسطين از نامزدهاي مجلس آتي فلسطين درخواست كرده اند كه سندي را مبني بر موجوديت اسرائيل و شركت در روند گفتگوها با اسرائيل امضا كنند و دست از مقاومت بردارند .

سخن گفتن مقامات سياسي منطقه و يا طيف هاي تاثيرگذار در روند صلح فلسطين نشان مي دهد كه اين گروه از ادامه خشونت ها و منازعات در سرزمين اشغالي خسته شده اند و در حال مجاب كردن طرف هاي درگير براي مصالحه هستند . اما در اين بين چون رژيم صهيونيستي از لحاظ نظامي در موقعيت برتري نسبت به طرفهاي فلسطيني قرار دارد و كشورهاي اروپايي و آمريكا پشتيبان اين رژيم هستند ، لذا ميانجيگران ميدان، نقطه فشار را بر روي فلسطينيان متمركز كرده اند تا اين طيف از موضع خود برگردند و تن به صلح ناخواسته بدهند . بر همين اساس با شگردهاي مختلف كه جديدترين آنها اظهار نظر از زبان گروههاي جهادي است سعي دارند جنبش مقاومت فلسطين را به سمت موضع قرار گرفته شده بكشانند .

با آنكه مقامات حماس به دفعات بر نادرست بودن چنين اظهاراتي تاكيد كرده اند ، اما ناظران بيروني در تلاشند شناسايي اسرائيل و خلع سلاح را همچون طوقي بر گردن جنبش مقاومت فلسطين قرار دهند. رهبران حماس بر اين استدلال هستند كه به رغم آنكه در همه مذاكرات از جانب تشكيلات خودگردان بر امنيت رژيم صهيونيستي تاكيد مي شود ، اما سران رژيم صهيونيستي در مسائل كليدي هرگاه به بن بست رسيدند و خواهان عدم امتياز دهي به فلسطينيان شدند ، مسئله خلع سلاح گروههاي جهادي را به پيش مي كشند تا توجيهي براي رفع مسئوليت خود داشته باشند . بر همين اساس واگذاري امتيازات بيشتر و در پيش گرفتن تك گزينه گفتگو را حماقت محض مي دانند.

كشور مصر كه پيشگام روند سازش با رژيم صهيونيستي است و در سال 1988 قرارداد صلح موسوم به "كمپ ديويد" را امضا كرد بر اين باور است كه انتخاب رويكرد گفتگو براي گروههاي جهادي بهتر از مقاومت است و در قبال دادن امتياز به رژيم صهيونيستي مي توان امتيازاتي به غير از راه خشونت از تل آويو گرفت . از آنجا كه موضع حماس همچنان بر پايه سياست دو ستونه مقاومت و سياست قرار دارد و حاضر به كنارگذاشتن سلاح نيست ، مقامات ساير كشورها بر آن هستند با اعلام مواضع خود از زبان گروههاي جهادي حاوي پيام تغيير موضع براي گروههاي جهادي باشند و اين طيفها را به روند گفتگوي مستقيم با رژيم صهيونيستي بكشانند .