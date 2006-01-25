طرح روسيه بايد آينده فناوري هسته اي ايران را در نظر بگيرد / ذهن ايران و روسيه درباره طرح درحال نزديك شدن است / شوراي امنيت مسير ما را براي دستيابي به فناوري هسته اي عوض خواهد كرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علي لاريجاني در بدو ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد در خصوص مذاكراتش با روسيه تصريح كرد با توجه به سطح بالاي همكاري هاي دو كشور در سطوح اقتصادي، امنيتي و سياسي همگرايي تهران ، مسكو مي تواند به عنوان استوانه ثبات در منطقه مورد توجه قرار گيرد و بر اين اساس مذاكرات بسيار خوبي در خصوص روابط دوجانبه، مسائل منطقه اي ، عراق، افغانستان، سوريه و خزر همچنين مسائل هسته اي با آقاي ايوانوف و مسئولان وزارت خارجه روسيه داشتيم.

وي در خصوص ارائه شدن طرح روسيه در مذاكرات هسته اي گفت : اين طرح هنوز زنده است و مي تواند حيات داشته باشد، دور بعدي مذاكرات ايران و روسيه در خصوص اين طرح در ماه فوريه در مسكو برگزار خواهد شد .

وي با بيان اينكه در مذاكراتش با ايگور ايوانوف دبير شوراي عالي امنيت ملي روسيه در خصوص كليات طرح بحث كرده است افزود: ذهن ايران و روسيه در خصوص اين طرح در حال نزديك شدن است ولي هنوز براي توافق نهايي زمان لازم است.

علي لاريجاني تاكيد كرد: طرح روسيه به عنوان بخشي از طرح جامع تر مي تواند مورد توجه قرار گيرد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر"، مبني بر اين كه جامعيت طرح روسيه به معناي شركت كشورهاي ديگر در آن است يا در نظر گرفتن ترتيباتي همچون ترتيبات امنيتي يا اقتصادي در ساير زمينه ها است گفت: طرح روسيه مي تواند شقوق ديگري داشته باشد چرا كه بايد آينده فناوري هسته اي ايران در آن در نظر گرفته شود .

دبير شورايعالي امنيت ملي افزود: اين طرح قرار است براي زماني محدود اجرا شود اما اين كه آينده هسته اي ايران چه خواهد شد مسئله اي است كه بايد در خصوص آن به توافق برسيم.

علي لاريجاني با استقبال ازموضعگيري همتاي روس خود ايگورايوانوف درخصوص مسئله هسته اي ايران گفت: طرف روسي در مذاكرات مطرح كرد كه پرونده ايران بايد در آزانس حل و فصل شود و اين نشانگر اين است كه روسيه از ديدگاهي فني و حقوقي به قضيه نگاه مي كند.

وي همچنين ارسال نامه اي تهديد آميز از آلمان به تهران در روزهاي گذشته همچنين احتمال تغيير در تيم هسته اي ايران را تكذيب كرد.

خبرنگاري از لاريجاني پرسيد: "گفته مي شود ايران و روسيه در خصوص مكان، نشست مشاركت و سطح زماني طرح اختلاف نظر دارند آيا اين مسئله را تاييد مي كنيد" كه وي پاسخ داد هيچكدام از اين سه مسئله مورد مناقشه نيست. اساسا هنوز به اين مرحله نرسيده ايم و اين كه طرح كجا و چگونه باشد موضوعاتي است كه در آينده در خصوص آن صحبت خواهيم كرد.

دبير شورايعالي امنيت ملي با بيان اينكه طبيعتا طرحي با اين وسعت و اهميت به زماني بيش از بيست روز براي به نتيجه رسيدن نياز دارد افزود: البته نمي خواهم بگويم با روسيه به توافق كامل نرسيده ايم اما موضوع بايد جمع بندي شود.

وي در پاسخ به خبرنگاري كه از ارتباط طرح روسيه با نتيجه نشست دوم فوريه شوراي حكام پرسيد گفت نشست شوراي حكام هيچ ربطي به اين طرح ندارد آن مسئله اي ديگر است البته نمي خواهم بگويم طرح روسيه در نشست بي تاثير است .

علي لاريجاني با تاييد سفر فرداي خود (پنجشنبه) به چين توضيح داد اين سفر پيرامون مسائل دو جانبه و همكاريهاي منطقه اي و موضوع اتمي است ما قصد داريم در اين سفر چين را در جريان مذاكرات و فعاليت هاي هسته اي مان قرار دهيم.

وي بار ديگر موضوع مشاركت چين در طرح روسيه را رد كرد و گفت: من چنين چيزي را در اين طرح نديده ام.

خبرنگاري پرسيد اگر پرونده ايران در نشست شوراي حكام به شوراي امنيت برود برنامه ايران چه خواهد بود. لاريجاني پاسخ داد روشي كه ما توصيه مي كنيم اين است كه موضوع از طريق مذاكره و روش هاي ديپلماتيك حل شود به همين دليل نامه اي به كشورهاي اروپايي نوشتيم و زمينه آن را فراهم كرديم.

دبير شورايعالي امنيت ملي توصيه كرد اروپايي ها از رفتار تند پرهيز كنند چرا كه شرايط تهديد مي تواند عكس العمل ها و شرايط را تند كند.

وي افزود: اصولا براي اروپايي ها كه ظرفيت خوبي براي حل مناقشات ين المللي دارند فرصت مناسبي است كه توان خود را در اين زمينه نشان دهند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي بار ديگر تاكيد كرد اگر غرب بخواهد از رفتاري تند و تهديد آميز براي فشار به ايران استفاده كند براي آن سناريوي دومي در نظر گرفته ايم، ملت ايران رشيد است و مي داند از منافع خود دفاع كند.

وي در خصوص ابراز اميدواري بلر نخست وزير انگليس مبني بر ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت گفت: ما اميد نداريم برود. بخشي از اين موضوع جنبه رسانه اي دارد و بخشي از آن گرايش هاي آنها را نشان مي دهد تهديد كردن بسيار راحت است اما اروپا خود مي داند كه در صورت ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت نقش آفريني اروپا بسيار كم خواهد شد.

دكتر علي لاريجاني تاكيد كرد: رفتن به شوراي امنيت به معناي نفي راه ايران به سوي فناوري هسته اي نيست. بلكه ما مسيرمان براي رسيدن به اين فناوري عوض خواهد شد.

وي با بيان اينكه اگر موضوع ايران به شوراي امنيت ارجاع داده شود مصوبه مجلس مبني بر قطع همكاري هاي داوطلبانه از جمله اجراي پروتكل الحاقي از سوي ايران متوقف خواهد شد گفت: بدين ترتيب ايران همچنان داراي فناوري اتمي خواهد شد اما از روش هاي ديگر.

دبير شورايعالي امنيت ملي با اشاره به همكاري هاي گسترده ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي و پايبندي ايران به معاهدات ، به سفر اولي هاينونن معاون البرادعي به تهران براي بازرسي هاي بيشتر اشاره كرد و گفت: مراودات ايران با آژانس در اين سطح براي اين است كه از راه قانوني فناوري هسته اي داشته باشيم.

لاريجاني با اشاره به اتهام احتمال انحراف ايران از مسير صلح آميز گفت : كدام كشور است كه تحت بازرسي هايي چنين سختگيرانه و زير نظر دوربين هاي آژانس به سمت سلاح اتمي رفته باشد. همه كشورهايي كه به سمت سلاح رفته اند زير نظر آژانس و مقيد به ان پي تي نبوده اند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قرار است در سفر معاون البرادعي به ايران اطلاعات جديدي در اختيار وي قرار گيرد گفت: اطلاعات جديدي وجود ندارد بلكه ممكن است ابهاماتي وجود داشته باشد كه رفع مي شود.

دبير شورايعالي امنيت ملي با اشاره به علاقمندي ايران به هرگونه همكاري با آژانس براي رفع كليه ابهامات افزود: ما نه تنها با آژانس بلكه با همه كشورهايي كه حق اتمي ايران را به رسميت مي شناسند آمادگي داريم مذاكره و رفع ابهام كنيم.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اظهارات وزير امور خارجه ايتاليا در ابراز تمايل نسبت به شركت در مذاكرات هسته اي با ايران گفتك اين موضوع را منفي نمي بينم و قابل بررسي است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي از اظهار نظر در خصوص حوادث روز گذشته اهواز خودداري كرد و گفت: من چون در 24 گذشته در ايران نبودم در جريان پشت صحنه حوادث نيستم و نمي توانم اظهار نظر كنم.