به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك ، امير رضايي در مجمع استاني پيشگيري از جرائم نيروهاي مسلح در اراك افزود: نهادهاي تربيتي و عقيدتي نقش موثري در كاهش جرائم نيروهاي مسلح دارد.

وي اضافه كرد: برنامه آسيب شناسي در نيروهاي مسلح از سال 76 آغاز شده و تاكنون 16 سرفصل از مجموع 47 عنوان جزايي به صورت راهبردي مورد مطالعه قرار گرفته است.

رضايي افزود: آسيب زدايي از نيروهاي مسلح نيازمند شناسايي و تدوين ظرفيت هاي جنايي است و هم اكنون در اين زمينه در استانها دچار ضعف هستيم.

وي تصريح كرد: شناسايي ظرفيتهاي جنايي در استانها بايد با در نظر گرفتن شرايط استانها و اقليم منطقه صورت گيرد كه مي تواند نتايج راهبردي داشته باشد.

رضايي در ادامه گفت: بيش از 600 راهكار در پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح گردآوري شده است.

وي با اشاره به كاهش ارتكاب جرم در نيروهاي مسلح تصريح كرد: با اجراي برنامه هاي آسيب شناسي طي 2 سال گذشته به ترتيب 25 و 35 درصد كاهش جرم داشتيم.

مديركل پيشگيري از جرائم سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: طي 5 سال گذشته جرمهايي مثل فرار از خدمت ، خودزني ، ناسازگاري ، موادمخدر ، اختلاس و سرقت مورد مطالعه قرار گرفت كه اين مطالعات همچنان ادامه است.

به گزارش مهر ، در اين همايش رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان مركزي با تاكيد بر اهميت پيشگيري پيش از درمان گفت: همواره هزينه هاي پيشگيري كمتر از درمان بوده است كه اين موضوع به دليل اهميت كار نيروهاي مسلح دو چندان مي شود.