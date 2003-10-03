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۱۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۰۴

ظهر امروز

5 شيعه پاكستاني به ضرب گلوله افراد ناشناس به شهادت رسيدند

5 شيعه پاكستاني به ضرب گلوله افراد ناشناس به شهادت رسيدند

مردان مسلح ناشناس امروز با تيراندازي به سوي مسجدي در شهر كراچي پاكستان 5 مسلمان شيعه را شهيد و هفت تن ديگر را مجروح كردند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه ، پليس كراچي پاكستان  امروز اعلام كرد: حادثه زماني روي داد كه شماري از مسلمانان پاكستاني سوار بر اتوبوس درحال حركت به سوي مسجد بودند .
"طارق جميل" يك مسوول پليس محلي پاكستان دراين باره گفت : دو مرد مسلح سوار بر موتوربه سوي اتوبوس حامل مسلمانان پاكستاني تيراندازي  كردند  كه درنتيجه  5 مسلمان شعيه كشته و هفت تن ديگر زخمي شدند .
منابع پزشكي پاكستان حال سه تن از مجروحان اين حادثه را وخيم اعلام كردند .
گفتني است اين شيعيان پاكستاني در آزمايشگاه تحقيقاتي وزارت دفاع پاكستان فعاليت مي كردند .
به گفته پليس كراچي اين شيعيان هرهفته براي  شركت در نماز جمعه دراين مسجد حاضر مي شدند.

        

کد مطلب 28258

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