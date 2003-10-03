5 شيعه پاكستاني به ضرب گلوله افراد ناشناس به شهادت رسيدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه ، پليس كراچي پاكستان امروز اعلام كرد: حادثه زماني روي داد كه شماري از مسلمانان پاكستاني سوار بر اتوبوس درحال حركت به سوي مسجد بودند .

"طارق جميل" يك مسوول پليس محلي پاكستان دراين باره گفت : دو مرد مسلح سوار بر موتوربه سوي اتوبوس حامل مسلمانان پاكستاني تيراندازي كردند كه درنتيجه 5 مسلمان شعيه كشته و هفت تن ديگر زخمي شدند .

منابع پزشكي پاكستان حال سه تن از مجروحان اين حادثه را وخيم اعلام كردند .

گفتني است اين شيعيان پاكستاني در آزمايشگاه تحقيقاتي وزارت دفاع پاكستان فعاليت مي كردند .

به گفته پليس كراچي اين شيعيان هرهفته براي شركت در نماز جمعه دراين مسجد حاضر مي شدند.