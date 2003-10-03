هاشم ساعدي : ارتباط قلبي من با استقلال قطع نمي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" ساعدي با تاييد مطلب فوق گفت: به دليل مشغله كاري صلاح ديدم كه كار را به پيشكسوتان باشگاه كه همواره مورد احترام من بوده و هستند واگذار نمايم زيرا اعتقاد دارم كه بايد از اين عزيزان در عرصه هاي اجرايي باشگاه بيش از پيش بهره گرفت.

ساعدي افزود : من براي كادر فني و بازيكنان استقلال احترام و ارزش زيادي قائلم ، ضمن اينكه هيچگونه مشكلي نيز با معاونين باشگاه ندارم ، زيرا همه اين عزيزان به نحوي در باشگاه استقلال مشغول خدمتگزاري هستند.

معاون ورزشي باشگاه استقلال درادامه گفت : در مدت زماني كه در باشگاه مشغول خدمتگزاري بودم با تمام توان تلاش كردم تا امورات باشگاه به بهترين نحو پيش رود و اميدوارم استقلال در آينده نيز بيش از پيش موفق باشد.

ساعدي در مورد مديريت باشگاه نيز گفت: آقاي قريب از افراد زحمت كش فوتبال ما است كه آرزو مي كنم با ارتباط بيشتر با مجموعه باشگاه زمينه اعتلاي بيشتر باشگاه استقلال را فراهم آورند. در اينجا جا دارد از تمامي هواداران استقلال نيز كه در سرما و گرما يارو ياور ما بوده اند نيز قدرداني نمايم و اميدوارم آنها همواره به حمايت دلسوزانه خود از استقلال ادامه دهند.

ساعدي با تقدير از رسانه ها در مدت همكاري او باشگاه استقلال گفت: در اين مدت همكاري نزديك و صميمانه يي با رسانه ها داشتم و از نقطه نظرات آنها نهايت استفاده را بردم و جا دارد از زحمات آنها كه موفقيتها و پيشرفتهاي ورزشي تا اندازه زيادي مديون تلاشهاي آنها است قدرداني نمايم و اگر قصوري در اين زمينه از جانب من بوده عذرخواهي مي كنم.

وي در ادامه گفت : از اين پس تلاش مي كنم در جايگاهي ديگر و به عنوان يك هوادار واقعي استقلال در خدمت اين باشگاه باشم ، چون قرارداد من با استقلال يك قرارداد قلبي است و با جدا شدن به عنوان يك مسوول اين ارتباط قطع نخواهد شد و هر زمان كه باشگاه لازم بداند براي خدمتگزاري حاضرم.

ساعدي در مورد زمان استعفاي خود گفت: من استعفايم را روز پنجم مهر ماه جاري تقديم آقاي قريب كرده ام و اميدوارم با آن موافقت نمايند.

وي درمورد شرايط بازگشت خود به استقلال گفت : فكر نمي كنم با اين مشغله كاري بتوانم بيش از اين در خدمت استقلال باشم اما اگر بتوانم برنامه هاي كاري را طوري تنظيم نمايم كه از اين مشغله كاسته شود و مسوولان رده بالاي باشگاه نيز خواهان خدمت من باشند كوتاهي نمي كنم و تا آنجا كه در توانم باشد براي اعتلاي استقلال تلاش خواهم كرد.