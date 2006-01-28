هواي مشهد در شرايط بحراني قرار دارد

رئيس سازمان ترافيك شهرداري مشهد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد گفت: 5 درصد سرطان ها ، 2 درصد بيماريهاي قلبي و ريوي و همچنين يك درصد عفونت هاي تنفسي منجر به مرگ و مير در جهان ، ناشي از آلودگي هوا است.

هومن شاداب مهر با اذعان به اين مطلب كه 70 درصد آلودگي ها از حمل و نقل و ترافيك است ، افزود: يكي از اقداماتي موثر در كاهش آلودگي هوا معاينه فني خودروها است كه باعث كاهش 50 درصدي انتشار آلاينده ها و 20 درصدي كاهش مصرف سوخت مي گردد.

وي گفت: با تجهيز سيستمهاي كنترل راهنمايي و رانندگي به سيستم هوشمند در تقاطع ها ، توانسته ايم به كاهش مصرف سوخت و آلودگي كمك كنيم اما چون بودجه سازمان ترافيك ناچيز است نمي توانيم تمام تقاطع ها را سريعا به سيستم هاي هوشمند مجهز كنيم.

شاداب مهر تصريح كرد: اين سيستم در 80 كشور دنيا وجود دارد و مشهد بعد از تهران ، دومين شهر ايران است كه به اين سيستم ها مجهز است.

رئيس سازمان ترافيك شهرداري مشهد در عين حال افزود: تا پايان سال 22 تقاطع شهر مجهز به اين سيستم ها خواهند شد.

شاداب مهر گفت: طرح ترافيك در مشهد هنوز به اجرا در نيامده اما اگر شرايط آلودگي از حد بحراني تجاوز كند به پيشنهاد ارگانهايي مانند نيروي انتظامي ، محيط زيست ، بهداشت و شهرداري ، جلساتي تشكيل مي شود و محدوديت ترافيك به اجرا در خواهد آمد.

وي با اشاره به اينكه وضعيت غلظت آلاينده هاي هوا در حوزه محيط زيست و بهداشت مورد مطالعه قرار دارد ، افزود: در حال حاضر آلودگي هوا به مرحله بحراني رسيده است و براي مطالعات با سازمان هواشناسي هيچ مشكلي نداريم و تنها مشكل وجود يك ايستگاه است كه نمي تواند جوابگوي شهر مشهد باشد.