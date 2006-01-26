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۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۷:۲۵

به ميزباني كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي در معرض نمايش عموم قرار گرفت :

كتابشناسي موضوعي انقلاب اسلامي در نمايشگاه جوانان و انقلاب

در آستانه دهه مبارك فجر و سالروز پيروزي انقلاب اسلامي ، نمايشگاه جوانان و انقلاب در تالار جوانان كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي در حال برگزاري است .

به گزارش مهر ، كارشناس مسئول تالارجوانان اين سازمان گفت :  از آنجا كه جوانان نقش ارزنده اي در پيروزي انقلاب اسلامي داشته اند ، بايد اين دستاورد عظيم به نسل جديد انتقال يابد و نمايشگاه فوق با هدف معرفي جلوه هايي ازمبارزات جوانان با رژيم ستمشاهي برگزار شده است . 

علي اسدي افزود : دراين نمايشگاه علاوه بركتابشناسي موضوعي انقلاب اسلامي عكسهايي تاريخي ازدوران مبارزه با رژيم شاهنشاهي ، نشريات و پوسترهايي با موضوع جوان و انقلاب اسلامي درمعرض نمايش عموم جوانان قرارگرفته است . 

اين نمايشگاه كه ازاول بهمن ماه آغاز به كاركرده ، تا دهم بهمن ماه درتالارجوانان كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي برقرار است .

کد مطلب 282616

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