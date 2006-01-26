كتابشناسي موضوعي انقلاب اسلامي در نمايشگاه جوانان و انقلاب

به گزارش مهر ، كارشناس مسئول تالارجوانان اين سازمان گفت : از آنجا كه جوانان نقش ارزنده اي در پيروزي انقلاب اسلامي داشته اند ، بايد اين دستاورد عظيم به نسل جديد انتقال يابد و نمايشگاه فوق با هدف معرفي جلوه هايي ازمبارزات جوانان با رژيم ستمشاهي برگزار شده است .

علي اسدي افزود : دراين نمايشگاه علاوه بركتابشناسي موضوعي انقلاب اسلامي عكسهايي تاريخي ازدوران مبارزه با رژيم شاهنشاهي ، نشريات و پوسترهايي با موضوع جوان و انقلاب اسلامي درمعرض نمايش عموم جوانان قرارگرفته است .

اين نمايشگاه كه ازاول بهمن ماه آغاز به كاركرده ، تا دهم بهمن ماه درتالارجوانان كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي برقرار است .