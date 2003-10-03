پلوتونيم كافي براي تقويت نيروي بازدارنده در اختيار داريم

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازرويترز، خبر گزاري رسمي كره شمالي امروز اعلام كرد كه دانشمندان اين كشور در پايگاه اتمي يونگ بيون تا قبل از ماه ژوئن فرآوري بيش از هشت هزار ميله سوختي را به اتمام رسانده بودند .

اين خبر گزاري افزود : كره شمالي براي مقابله با سياست خصمانه آمريكا كه سبب وخيم شدن اوضاع در شبه جزيره كره شده است با تغيير موضع نسبت به استفاده از پلوتونيم بدست آمده از فرآوري ميله هاي سوختي تصميم گرفت كه آن را در جهت افزايش نيروي بازدارنده هسته اي عليه حمله احتمالي آمريكا بكار گيرد .

همچنين اين خبر گزاري با اشاره به جزئيات بيانيه روز گذشته وزارت امور خارجه كره شمالي افزود : پيونگ يانگ فرآوري ميله هاي سوختي را كه بخشي از برنامه هسته اي اعلام شده است به اتمام رسانده است .

گفتني است كه اين ميله هاي سوختني طبق پيماني بين كره شمالي و آمريكا مهرو موم شده بود كه كره شمالي سال گذشته اقدام به جداكردن آنها كرد .

از سويي ياسو فوكودا دبير ارشد كابينه ژاپن امروز در گفتگويي با خبرنگاران با انتقاد از اين اقدام كره شمالي گفت : اين اقدام كره شمالي موجب از دست دادن اعتماد بين المللي خواهد شد .

وي افزود : كره شمالي بايد به در خواستهاي بين المللي مبني بر موافقت اين كشور براي برگزاري دور دوم مذاكرات شش جانبه صادقانه پاسخ دهد .



