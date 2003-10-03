ساز و كارقانوني واگذارى بخشي از وظايف به شهرداريها فراهم شده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، عبدالواحد موسوى لارى در همايش سراسرى شهرداران و روساى شوراهاى اسلامي شهرهاى سراسر ايران گفت : واگذارى مسووليت ها و وظايف ، اراده دو طرف يعني شهرداريها، شوراهاى اسلامي و دستگاههاى دولتي را طلب مي كند .

وى همچنين تمركز فعاليت هاى مربوط به شهروندان هرشهر در شهردارى ها را ضرورى خواند و تاكيد كرد : حركت به سمت مديريت واحد شهرى از طريق تجميع فعاليت ها اجتناب ناپذير است و منابع مورد نياز بايد از طريق منابع پايدار تامين شود .

موسوى لارى افزود : براى نيل به امر واگذارى وظايف دستگاههاى دولتي به شهرداريها سازوكار قانوني در برنامه سوم توسعه و ماده 136 و137 و همچنين آيين نامه ها در شوراى عالي ادارى فراهم شده و تنها نگراني در زمينه منابع مالي است كه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزى مرتفع مي شود .

رئيس سازمان شهرداريهاى كشور نيز در اين همايش گفت : با كاهش تصدى گرى دولت و جلب مشاركت هاى مردمي و واگذارى امور به مردم ، مديريت مشاركتي جايگزين مديريت فردى مي شود .

محمد حسين مقيمي افزود : درصورت تحقق نهايي مواد136 و137 قانون برنامه سوم توسعه ، ضمن كاهش تصدى گرى دولت و ايجاد مديريت شهرى ، شاهد مشاركت بيشتر مردم در اداره امور شهرها و روستاها خواهيم بود .

وى در ادامه با برشمردن مشكلات قبلي شهرداران درخصوص جذب عوارض ، به لايحه تجميع عوارض اشاره كرد و گفت : با تصويب اين لايحه بسيارى از كاستي ها و محروميت هاى شهرها از بين خواهد رفت .