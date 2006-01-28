سياست وزارت علوم ايجاد و گسترش هيات هاي مميزه در دانشگاه ها است

دكتر "حسن خالقي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: بيشتر دانشگاه هاي بزرگ كشور مانند دانشگاه هاي تهران، شيراز، اصفهان و ... داراي هيأت مميزه مستقل هستند و روند ارتقا علمي و پژوهشي اساتيد را از استادياري به دانشياري و استادي به عهده دارند.

وي اظهار داشت: دانشگاه هاي كوچك تا زماني كه شرايط ايجاد هيات مميزه را در دانشگاه خود كسب نكرده اند، بايد مسائل مميزي خود را به دانشگاه هاي بزرگتر منطقه و يا مميزي مركز در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارجاع دهند.

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اضافه كرد: با توجه به مسائل متعدد در وزارت علوم و درگيري مسئولين با اين موضوعات، سياست وزارتخانه ايجاد و گسترش هيات هاي مميزه در دانشگاه ها است تا بدين وسيله، امور مميزي در دانشگاه ها مرتفع شود.

وي تصريح كرد: دانشگاه هايي كه بلوغ علمي و آموزشي لازم را از نظر تعداد اعضاي هيات علمي و ... دارند، مي توانند درخواست ايجاد هيات مميزه علمي را به وزارت علوم ارائه دهند.