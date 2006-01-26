پيكر شهداي حوادث تروريستي اهواز تشييع شد

به گزارش خبرنگار"مهر" در اهواز، مردم انقلابي و شهيد پرور اهواز و خوزستان دركنار پيكرهاي شهداي اين جنايات وحشيانه كه با حمايت اشغالگران عراق و ايادي مزدور آنان مظلومانه به شهادت رسيدند، پيش از ظهر امروز در حضوري گسترده و انبوه، با فريادهاي الله اكبر، حسين حسين شعار ما است، شهادت افتخار ماست، مرگ بر انگليس ، مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسراييل و مرگ بر منافق، خشم و انزجار و نفرت خود را از اين اقدامات جنايتكارانه اعلام كردند و خواستار مجازات عوامل حوادث تروريستي اخير شدند.

در اين مراسم هياتي از سوي رييس جمهور شامل معاون اجرايي رييس جمهور، وزير كشور، و وزير بهداشت، مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران و نيز جمع زيادي از مسوولان استاني از جمله آيت الله جزايري نماينده ولي فقيه در استان خوزستان، استاندار خوزستان، آيت الله كعبي و ايت الله شفيعي نمايندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان و فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي و مديران استان حضور داشتند.

سيل جمعيت بويژه عشاير عرب زبان خوزستان عليرغم ناپايداري هوا، به حدي گسترده بود كه مراسم تشييع به كندي صورت گرفت.

مردم خوزستان و اهواز در اين مراسم يكصدا از مسئولين بلند پايه نظام خو استند پاسخ مناسبي به عامل اصلي اين جنايات يعني انگليس كه با حمايت علني، قصد ايجاد نا امني در خوزستان قهرمان را دارد داده شود.

اين گزارش مي افزايد؛ خيابانهاي اطراف حسينيه اعظم مملو از جمعيت است و بازار، مدارس و دانشگاه ها و ادارات به طور خود جوش تعطيل شده و مردم از لحظاتي ديگر با اقامه نماز بر پيكر شهيدان آنان را تا دروازه بهشت بدرقه مي كنند.