به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق امروز در جريان برگزاري مراسم بزرگداشت چهلمين روز شهادت مظلومانه آيت الله حكيم رئيس سابق اين مجلس، خواهان تدوين قانون اساسي دائم براي عراق شد .
وي در اين باره ادامه داد : قانون اساسي عراق بايد توسط شوراي منتخب تدوين و پس از آن توسط ملت عراق به همه پرسي گذاشته شود .
عضو شوراي حكومت انتقالي عراق ضمن اينكه خواهان پايان هر چه سريعتراشغال عراق از سوي نظاميان آمريكايي شد گفت : پايان اشغالگري آمريكا بايد از طريق راه هاي مسالمت آميز صورت گيرد.
در مراسم بزرگداشت شهادت آيت الله حكيم درنجف عنوان شد :
تاكيد مجدد عبدالعزيز حكيم بر پايان اشغال عراق
سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق امروز ضمن تاكيد بر خاتمه اشغال عراق ، خواستار تدوين هر چه سريعتر قانون اساسي عراق شد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق امروز در جريان برگزاري مراسم بزرگداشت چهلمين روز شهادت مظلومانه آيت الله حكيم رئيس سابق اين مجلس، خواهان تدوين قانون اساسي دائم براي عراق شد .
کد مطلب 28267
نظر شما