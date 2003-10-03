  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۷:۳۱

در مراسم بزرگداشت شهادت آيت الله حكيم درنجف عنوان شد :

تاكيد مجدد عبدالعزيز حكيم بر پايان اشغال عراق

تاكيد مجدد عبدالعزيز حكيم بر پايان اشغال عراق

سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق امروز ضمن تاكيد بر خاتمه اشغال عراق ، خواستار تدوين هر چه سريعتر قانون اساسي عراق شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق امروز در جريان برگزاري مراسم بزرگداشت چهلمين روز شهادت مظلومانه آيت الله حكيم رئيس سابق  اين مجلس، خواهان تدوين قانون اساسي  دائم براي عراق شد .
وي در اين باره  ادامه داد : قانون  اساسي عراق بايد توسط شوراي منتخب تدوين و پس از آن توسط ملت عراق به همه پرسي گذاشته شود .
عضو شوراي حكومت انتقالي عراق ضمن اينكه خواهان پايان هر چه سريعتراشغال عراق از سوي نظاميان آمريكايي شد گفت : پايان اشغالگري آمريكا بايد از طريق راه هاي مسالمت آميز صورت گيرد.

کد مطلب 28267

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها