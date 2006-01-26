دانشجويان هنر يك نمايشگاه نقاشي برگزار مي كنند

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، دراين نمايشگاه گروهي كه به سرپرستي " سالومه حسابي " عضوهيات علمي دانشگاه آزاد برگزار شده است، هنرمندان جوان آثارخود را با درونمايه هاي متفاوت به نمايش گذاشته اند.

بنا براين گزارش، تكنيك اغلب نقاشان دراين نمايشگاه گروهي، رنگ روغن وسبك آنها آبستره است . آثارنقاشي حاضردر گالري دريابيگي ، در واقع به مجموعه اي ازطراحي هاي اين نقاشان مربوط مي شود. قطع آثاري كه درنمايشگاه به چشم مي خورد،100 در 70 است.

مناظر زيبا و طبيعت بي جان از درونمايه هاي اصلي اين آثار هستند. چهارهنرمند جوان كه به ارائه آثار دراين نمايشگاه پرداخته اند، از داشته هاي ذهني خود در خلق اثر استفاده كرده اند. طبيعت بي جان و مناظر طبيعي و اساسا درونمايه هاي رئال در آثار نشان از اين موضوع دارد كه سبك آثاربه آبستره صرف محدود نبوده است .

" سالومه حسابي " عضو هيات علمي دانشگاه هنر و معماري و استاد اين هنرجويان، نيز، به ارائه آثاري با تكنيك اكرليك و تركيب مواد پرداخته است . وي معتقد است مفاهيم اين آثاررا بازگشت هايي به گذشته وبه دنياي باستان حتي پيش از مسيحيت تشكيل مي دهند. به كارگرفتن نمادها وبهره گيري از اساطير دردنياي امروز نيز ازموضوعات تابلوهاي اين نقاش را دربر مي گيرد.

" سمانه نقيبي"، " نسترن صفرآبادي "، " نفيسه كياني "، " مژده ملازم " دانشجوهاي سال آخر رشته نقاشي ازدانشگاه هنرومعماري هستند كه به سرپرستي استاد خود " سالومه حسابي " به برگزاري اين نمايشگاه گروهي درگالري دريابيگي پرداخته اند.

نمايشگاه گروهي آثار نقاشي اين هنرمندان روز جمعه هفتم بهمن ماه درگالري دريابيگي افتتاح مي شود و تا روز چهارشنبه دوازده بهمن ماه ادامه خواهد داشت. علاقمندان براي بازديد مي توانند به خيابان شهرك غرب، فاز3، خيابان حسن سيف، كوي دوم ، شماره 1165؛ طبقه همكف، گالري دريابيگي مراجعه كنند.