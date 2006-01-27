برخي آثار اسلامي در مصر به زبانهاي اروپايي ترجمه مي شوند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دكتر محمود حمدي زقزوق وزير اوقاف مصر موافقت كرد كه مجموعه اي از كتابهاي موجود در شوراي عالي امور اسلامي قاهره به منظور استفاده كتابخانه هاي اسلامي به زبانهاي مختلف ترجمه شوند.

به دنبال موافقت دكتر حمدي برخي از كتابهاي اسلامي و ديني شوراي مذكور دو زبانه شدند و با دو زبان يعني زبان عربي و فرانسه، يا عربي و انگليسي منتشر شدند تا در اختيار علاقمندان و كتابخانه هاي اسلامي قرار گيرند.

دكتر زقزوق اظهار داشت: شوراي مذكور به انتشار كتابهايي مي پردازد كه در خدمت اسلام و مسلمانان بوده تا در ارائه چهره صحيح اسلام و آگاهي به غير عرب زبانان سهيم شوند.

تاكنون كتاب " فلسفه، تمدن و صلح در اسلام " به زبان انگليسي، "امام علي بن ابيطالب و اسلام" و "مسائل گفتگوي اسلامي" به زبان آلماني متشر شده اند .

اين شورا حتي به ترجمه برخي از تحقيقات و پژوهشهاي قرآني، مجله ماهانه منير الاسلام، سلسله تحقيقات اسلامي كه به مهمترين مسائل عصر جديد مسلمانان توجه مي كنند مانند "استنساخ علم و دين"، تجديد خطابه هاي ديني، اعجاز علمي قرآن در صنعت و زكات در زبان عصر فعلي اقدام كرده است.

اين شورا همچنين قصد دارد مجموعه هاي ديگر از مطبوعات ديني و انتشارات اسلامي را به زبانهاي مختلف غير عربي ترجمه كند.