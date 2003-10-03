به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر نمايشگاه تخصصي راهور در فرهنگسراي خاوران ، نمايشگاه تخصصي پليس امنيت و معاونت اجتماعي در فرهنگسراي اشراق ، نمايشگاه مواد مخدر و آگاهي در فرهنگسراي رازي و نمايشگاه يگان ويژه معاونت انتظامي در فرهنگسراي ولا ، 4 نمايشگاههاي تخصصي هستند كه در طول هفته نيروي انتظامي پذيراي شهروندان وبازديدكنندگان هستند .
همزمان با هفته نيروي انتظامي :
4 نمايشگاه تخصصي نيروي انتظامي در 4 منطقه تهران آغاز به كار كرد
همزمان با هفته نيروي انتظامي علاوه بر پنجمين نمايشگاه عمومي نيروي انتظامي در نمايشگاه بين المللي تهران 4 نمايشگاه تخصصي در 4 فرهنگسراي تهران آغاز به كار كرد .
کد مطلب 28270
نظر شما